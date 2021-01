Wolverine defiende el éxodo a Andorra de los youtubers: "Hay excesivo gasto superfluo en lo público"

El éxodo de los youtubers a Andorra con la finalidad de pagar menos impuestos, tema que se ha puesto sobre la mesa con la marcha de ElRubius, ha supuesto un auténtico escándalo. Por ello, Iker Jiménez ha dedicado su entrega de 'Horizonte' a hablar con algunos de ellos para conocer su opinión, estando entre estos Wall Street Wolverine, uno de los influencers más posicionados en contra de pagar la mitad de lo que gana a Hacienda.

Wall Street Wolverine, en su entrevista con Iker Jiménez para 'Horizonte'

"Aquí en Andorra", iniciaba así su entrevista el youtuber, que cuenta con 357.000 suscriptores. "Considero que en España existe excesivo gasto público. Estoy viendo en el programa mucho emocionalismo en torno a la sanidad y la educación". En suma, asegura que él está a favor de lo público, pero que existe "excesivo gasto superfluo". "Durante la pandemia me planteé venirme a Andorra porque como autónomo, en una de mis empresas, que era asesoramiento deportivo, me vi con cero ingresos durante varios meses", relataba, criticando que en esos duros momentos el Gobierno aprobara subvenciones para "lobbies que sirven de voceros al Gobierno".

Wolverine asegura que esta reflexión le hizo replantearse marcharse a Andorra, ya que, además, siempre ha estado a favor de bajar los impuestos y, en cambio, "España quería más gasto público". "España tiene un estado gigante, si se redujera el gasto se podrían bajar los impuestos", afirmaba, asegurando que su postura no es radical. Por otro lado, opinaba que "la gente se está despertando y no paga estos impuestos para mantener la sanidad y la educación, sino para mantener a unos oligarcas políticos que viven muy bien gracias al sistema".

La opinión de Jordi Wild y RoEnlaRed

'Horizonte' contó con Jordi Wild y RoEnlaRed, dos de los youtubers que se mantienen en España, para dar su opinión acerca de por qué han decidido tributar en España. El primero, con más de 10 millones de suscriptores en su canal, asegura que puso en una balanza quedarse en España o marcharse a un país con una fiscalización más baja, pero que finalmente decidió mantenerse como está ya que así podía ser "más feliz, pero menos rico". RoEnlaRed, por su parte, explicaba que hace unos meses montó una empresa y se planteó hacerla en Andorra, pero finalmente desechó la idea: "Mi target son mujeres entre 18 y 55 años y quería que la empresa estuviera donde mi target está, además de la parte de bienestar de que no me mudaría solo por ahorrarte impuestos".

RoEnlaRed y Jordi Wild en 'Horizonte'

No obstante, ambos aseguran que hay que replantear la fiscalización en España, ya que "cada vez más gente se va a dedicar a este tipo de trabajo, va a nacer un nuevo tipo de rico y El Rubius no será el único que se marche". A esta opinión de Jordi Wild se le sumaba Ro, quien condenaba la criminalización que se le estaba haciendo a los youtubers que deciden irse a vivir a Andorra y que, realmente, habría que "hablar de por qué los autónomos o emprendedores no reciben ninguna ayuda desde el principio y tienen que pagar unos impuestos increíbles", ya que esto es "un problema que habría que solucionarse".

Dani Mateo critica la gestión del gasto público

El programa de 'Horizonte' generó mucha controversia en redes con los testimonios de los youtubers y, especialmente, con las palabras de Wolverine. Pero entre todos los que hablaron al respecto, Dani Mateo fue muy criticado debido a su opinión sobre la gestión del dinero público: "Es un tema casi imposible de resolver. Bravo por los que se quedan, pero totalmente comprensible que otros se vayan. La pésima gestión del dinero público no se puede discutir y explica muchas cosas...", afirmaba en su cuenta de Twitter.