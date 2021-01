El Rubius desata la polémica al confirmar que tributará en Andorra: "Con 2 millones no tendrá para vivir"

Es el youtuber más conocido de nuestro país y uno de los más seguidos a nivel mundial. Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, cuenta con más de 40 millones de seguidores en su canal de YouTube y su propia serie animada en #0, 'Virtual Hero'. Durante la mañana del 18 de enero, el malagueño se ha convertido una vez más en tendencia en las redes, pero esta vez, no por el contenido de alguno de sus vídeos.

El Rubius traslada su residencia a Andorra

El Rubius ha confirmado que cambiará su lugar de residencia y se establecerá en Andorra junto a su pareja. "Me voy a mudar con mi señora, ya está decidido. A una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos. Ya me hacía falta un cambio", decía el youtuber en uno de sus directos. No es el primero en hacerlo; otros conocidos rostros del mundillo gamer como Willyrex o Vegetta también se mudaron al país vecino para evitar tributar en nuestro país.

A sabiendas de las posibles críticas, el youtuber se excusaba: "Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí". Añadía también: "Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", mencionaba tratando de dar a entender que el motivo de su marcha del país no sería puramente económico como, por lógica, cabría esperar. Pese a ello, tampoco ha negado que pagar menos impuestos "es un plus, obviamente".

"Más Ibai Llanos y menos El Rubius"

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar, convirtiendo el nombre del popular youtuber en tendencia y abundando las comparaciones con Ibai Llanos. Recientemente, un vídeo del streamer en el que defendía tributar en España se hacía viral. Los usuarios de redes han criticado el "egoísmo" de El Rubius, haciendo referencia a que si paga tantos impuestos es porque "gana millones".

Os sorprenderá esto, pero si al Rubius le quitan tanto dinero, es porque gana millones, yo curro mis 160 horas mensuales, gano más del SMI y estoy en el tramo de IRPF mínimo, por qué coño buscáis defender millonarios que solo quieren acumular más y más — Credro (@Phantanium_) January 18, 2021

Tu padre echando horas en el taller y tú diciendo que ole los cojones del Rubius por pirarse a Andorra. — Dani Bordas (@DaniBordas) January 18, 2021

El Rubius gana más de 4 millones de euros al año, de los que le queda más de la mitad, y creo que deberían darse clases de matemáticas básicas y economía doméstica obligatoriamente a los youtubers porque al parecer no alcanzan a entender cuanto dinero es un millón de euros — Agorer (@LatveriasDoom) January 18, 2021

El youtuber el Rubius también se muda a Andorra para pagar menos impuestos. Según la revista económica Business Insider, ganó en 2020 más de 4 millones de euros. Debe ser que con 2 millones y pico no tiene para vivir. Que se vayan si quieren, pero que cierren la puerta al salir. — PabloMM (@pablom_m) January 17, 2021

¿Los que defendéis al Rubius sois conscientes de que con los impuestos que pagamos todos tenéis carreteras, calles asfaltadas, agua corriente, alcantarillado, sanidad, educación...?

¿Qué creéis, que eso sale de la nada? — Señora Matrona Baenre ???????????? (@MissBaenre) January 17, 2021