Wyoming carga contra la Audiencia de Madrid por querer juzgar a Ángel Hernández por violencia machista

La Audiencia Provincial de Madrid dictaminaba el pasado 6 de junio que el caso de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma desde hacía 30 años de esclerosis, debe juzgarse en un juzgado de Violencia sobre la Mujer. La decisión ha pillado por sorpresa a la opinión pública en general y a la abogada del acusado en particular, que no entiende cómo se ha resuelto así el caso. Además, ha asegurado que interpondrán un recurso de casación al Tribunal Supremo.

Ángel Hernández, en un fotograma de 'El intermedio'

Mientras que los hechos se juzgan en los tribunales, desde los medios de comunicación se hace el juicio paralelo. Así lo ha demostrado El Gran Wyoming que, desde 'El intermedio', ha mostrado su desaprobación contra esta decisión. "A todas las luces, el caso de Ángel Hernández, que cuidó durante 30 años de María José Carrasco y se arriesgó incluso a ser condenado para ayudarla es radicalmente diferente al de un hombre que maltrata a su pareja", expresaba el presentador en uno de sus habituales monólogos, mientras que Sandra Sabatés informaba de lo sucedido.

"No tiene ningún sentido esta decisión", retomaba Wyoming su discurso. "Este no es un caso de violencia machista. Primero porque fue un acto de amor y segundo porque no es machista. Ángel no hizo lo que hizo por una cuestión de genero", apuntillaba, dando en el clavo de uno de los puntos más importantes del caso: suicidio asistido legal o no, no se pueden introducir factores de género en el caso.

'El intermedio' estaba con Ángel cuando ocurrió

Ángel Hernández y María José Carrasco habían trasladado su lucha a los medios de comunicación. Por eso, en el momento en el que llamó a las autoridades para avisar de la muerte de su mujer, el hombre avisó también al equipo de 'El intermedio' para que presenciaran la llegada de la policía. Hernández explicó además al equipo del programa que había grabado en un pen drive el vídeo donde su mujer manifiesta expresamente su deseo a morir, el mismo pen que no ha llegado a manos de los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid y que es vital para la resolución del caso.