Xuso Jones se suma a las críticas hacia 'MasterChef Celebrity' y lo hace de forma muy tajante. El cantante participó en la tercera edición del talent show culinario y fue el segundo expulsado de la nominación. Casi cuatro años después de aquello en 2018, el artista se ha desahogado y ha explicado las cosas que no le cuadraron durante la grabación del concurso producido por Shine Iberia.

Xuso Jones

Todas sus declaraciones se han dado en una distendida charla junto a Uy Albert y Fizpireta en el podcast "Los reyes del palique". "Yo cocino un montón, pero en 'MasterChef Celebrity' no aprendes de cocina. Digamos que no se aprende mucho en 'MasterChef'", empezaba diciendo Jones, respondiendo a un audio de un seguidor del podcast que solicitaba un consejo por parte del cantante para hacer un bizcocho en condiciones.

"Antes de entrar, te dan un máster", señalaba Albert, lanzando una curiosidad que muchos espectadores asumen al ver el programa. "Ojalá, cada uno se busca las castañas por su cuenta. Una vez dentro del programa, dan una clase de 35 minutos de lo que puede salir al día siguiente en una prueba. No me tiréis de la lengua mucho...", decía el murciano.

"¿Qué te perturba de esa experiencia?", preguntaba de nuevo Albert, bailarín y coreógrafo de "El Gran Hotel de las Reinas". "Todo. Tampoco hay que criminalizar nada, pero iba con unas expectativas del programa, de entretenimiento, como superblanco y ni mucho menos. Perdí 7 kilos en 10 días, de ver cosas que no te cuadran. De ver cosas mientras estás grabando...", añadía el cantante.

¿Provocaciones por parte de producción?

"Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras, rollo crear polémicas, crear platos. Cositas de las que no te avisan. Respeto un montón el programa y me parece un programón, pero sí que es verdad que mi experiencia fue una puta mierda", sentenciaba Xuso Jones, mostrándose decepcionado por ciertas acciones por parte de la producción del programa.

"Por ejemplo, una señora me dice que me prepare muy bien, para al día siguiente llegar y ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí", desvelaba el de 32 años. "Cuando termina el programa, te quedas pensando: Hostia, ¿qué me han hecho en directo?", explicaba. "Y no puedes decir nada, ¿qué vas a decir?", acababa diciendo Xuso Jones.