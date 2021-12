Verónica Forqué abandonó 'MasterChef Celebrity 6' por las secuelas del Covid-19

La muerte de Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre despertó diversas especulaciones sobre su estado de salud mental y las razones que le llevaron a suicidarse. En redes sociales se rescató el momento en el que la actriz decidía abandonar 'MasterChef Celebrity' por encontrarse agotada y necesitar tomarse un descanso.

Verónica Forqué y Juanma Castaño en 'MasterChef Celebrity 6'

Muchos achacaron que esas palabras estaban relacionadas con una depresión. Sin embargo, Juanma Castaño ha relatado qué era lo que le ocurría realmente a Forqué: "Verónica salía del Covid". El ganador de la sexta edición ha querido explicar lo sucedido, ya que se sentía con "la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió porque yo estaba allí y Verónica Forqué me pegó el Covid".

"Ese testimonio que muchos achacaron a una depresión o a un momento de dificultad extrema de manera mental en el programa, solo quiero decir que ahí Verónica, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del Covid tres personas del programa: ella, Miki Nadal y yo", revelaba el periodista deportivo en una entrevista para Rac1.

Rompe una lanza a favor de 'MasterChef'

Juanma Castaño ha explicado que, al dar positivo, tuvieron que parar las grabaciones durante unas semanas. "Verónica dijo que no podía porque estaba hecha polvo por el Covid, como estábamos Miki y yo. Yo empecé a grabar sin olfato y sin gusto y les decía: 'Si no puedo cocinar, si no sé si las cosas están sosas o saladas'. Pero ahí Verónica se estaba refiriendo al cansancio que le estaba produciendo el Covid", arrojaba luz, incidiendo en que en el momento en el que Forqué entregó su delantal ya había superado la enfermedad.

¿Pero por qué no se comunicó esta información antes? En su entrevista, el periodista ha explicado que "no podíamos decir que habíamos pasado el Covid por un tema de no alarmar a la gente, de prudencia médica y de que cada uno luego dice lo que quiere de si lo ha tenido o no lo ha tenido". Según comentaba, la actriz no habría querido que trascendiera que había pasado el coronavirus. En suma, Castaño ha roto una lanza a favor de 'MasterChef': "Ella, de hecho, volvió a grabar con 'MasterChef'. Una persona que ha sufrido o que se siente maltratada o no le gusta lo que ha ocurrido, no vuelve".