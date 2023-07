Yaiza Martín explota contra la exmujer de Ginés Corregüela: "Has consentido la infidelidad"

Por Almudena M. Lizana |

En el nuevo reality de Telecinco, '¡Vaya vacaciones!', Isabel Hurtado y Miriam Corregüela están luchando por el premio de 25.000 euros en el concurso. Durante su participación, madre e hija han hablado de sus conflictos con Ginés Corregüela, señalando de nuevo que cuando el tiktoker viajó a Honduras para entrar en 'Supervivientes', Hurtado no sabía nada de que Ginés estaba ya con Yaiza Martín.

Miriam Corregüela e Isabel Hurtado en '¡Vaya vacaciones!'

"Lo de Yaiza me enteré un día antes de irse a Honduras. Él me lo negó todo, pero yo rompí de golpe.. Eso ya lo tenían montado ellos para meterme a mí en cualquier embolado. No es tan tonto, claro que es manipulable. Se ha juntado con una mujer que es lo peor del mundo mundial", decía Isabel Hurtado a Marta Peñate

Estas declaraciones no sentaron nada bien a Yaiza Martín, que visitó el plató de 'Así es la vida' el miércoles 12 de julio de 2023. "Eso que estás contando tú de que no sabías nada, mentira", empezaba diciendo la novia de Ginés Corregüela. "Si aquí llega a estar sentada la otra, no hubiese pasado nada porque lo has consentido. Has consentido la infidelidad, que la sabías hace más de cuatro años. Tú te limpias la boca para hablar de mí. Tú sí sabías de lo nuestro y sí sabías que nos conocíamos, sí os separasteis antes de que él se fuera, tú firmaste de mutuo acuerdo", exponía Martín, muy enfadada y mirando a cámara desafiante.

¿Quién se aprovecha?

Por último, Sandra Barneda le planteaba a Yaiza Martín que mucha gente la ve como una persona que se aprovecha de Ginés. "Las primeras que se están aprovechando de Ginés sois vosotras dos, las Ginesitas. Quien ha estado aprovechándose de alguien que ha trabajado toda su vida eres tú", zanjaba, repitiendo también la estrategia de mirar a cámara, como si hablase directamente con Hurtado.