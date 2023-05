Por Redacción |

Desde los rumores sobre su falso embarazo a los distintos enfrentamientos con la familia de su pareja, Ginés Corregüela, o su pedida de mano en 'Sálvame', Yaiza Martín ha vivido unos días muy intensos desde que fuera expulsada de 'Supervivientes 2023'. La tiktoker ha acudido junto con su novio al plató de 'Fiesta' para responder a las preguntas de Emma García. No obstante, después de pasar por una hipnosis y recordar en el trance los peores momentos de su pasado, le ha dado un fuerte mareo.

Yaiza Martín y Emma García en 'Fiesta'

La presentadora conectaba en directo con su invitada, que. "Me dicen que le ha llegado a 9 y que se ha preocupado", explicaba María Verdoy , la reportera que estaba acompañando a la pareja. "y ya está, pasarlo'', declaraba la afectada, que recibía el apoyo y la compañía del rey de los bocadillos.

"Hoy Yaiza está en su momento más personal y vulnerable. Ha hecho una regresión esta mañana, ha recordado muchos momentos intensos de su vida", la defendía García, antes de alabar su fortaleza y valentía por "quitarse la coraza". "Lleva un desgaste y una acumulación de sentimientos. Yaiza, ánimo y fuerza", le alentaba la periodista desde plató, quien también destacaba la parte humana de la tiktoker, pues "antes que personaje de televisión, es persona".

"A corazón abierto"

"No es lo mismo cuando vienes a defenderte que cuando vienes a corazón abierto", explicaba Martín en su vuelta al plató después del susto. La presentadora le ha preguntado por "el escudo" que se ha formado y ella ha terminado de romperse. "Yo explotaba en mi casa, en mi soledad, en mi intimidad. A mi nadie me ha visto llorar en la calle o no me ha visto esa parte más sensible de mí, más que mi entorno", desvelaba la entrenadora.