Han pasado ya dos semanas desde que Yenesi protagonizó la primera salida del plató de ' Tu cara me suena ' por una disconformidad con el jurado del concurso producido por Gestmusic. En las dos galas posteriores a lo ocurrido, la asturiana no ha hecho referencia a su espantada, la cual se produjo, explicando así que creía que merecía mejores puntuaciones.

La polémica no se ha vuelto a tratar hasta la gala 11 de la duodécima edición de 'TCMS', que ya está disponible en Atresplayer. Después de su imitación a Isabel Pantoja, Lolita Flores ha querido aclarar las cosas con la concursante. "Voy a hablar porque creo que esto hay que solucionarlo cuanto antes. Entre tú y yo ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar", empezaba la artista, levantándose de su sitio.

Yenesi imita a Isabel Pantoja en 'Tu cara me suena 12'

"Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven, Yenesi, yo ese día te lo perdoné porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida y sobre todo en esta profesión, pero te quiero decir dos cosas. Yo no tengo nada, absolutamente nada, en contra de ti, ni en contra del artista que has imitado, que me parece una de las mejores artistas que ha dado este país, después de Lola Flores", continuaba Lolita.

"Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente, no a nosotros, que ya estamos curados de espantos, sino a tus compañeros y sobre todo a la gente que hay detrás de ese pilotito rojo, porque tú además tienes una condición que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes volver a hacer", soltaba Lolita Flores, que terminó abrazando a Yenesi.

Manel Fuentes y Yenesi escuchan a Lolita Flores en 'TCMS 12'

La participante de 'TCMS 12' reaccionaba bien, agradeciéndole a Lolita Flores el gesto. "Gracias, de verdad. Yo quería pedir mis disculpas. Han pasado unas semanas y todavía no estaba preparada. (...) La semana que hice de Bibi no supe gestionarlo, la pasada como vinieron mis amigas no fue el momento, pero os quiero pedir disculpas a vosotros, al público y a la gente que está en casa. A veces tenemos nuestros días y yo tengo un pronto que a lo mejor...", contestaba Yenesi, zanjando el asunto, mientras Chenoa le aconsejaba que tampoco dejara ese pronto del todo.

Exigir ejemplaridad solo por existir

Sin embargo, la conversación entre ambas ha sido publicada en redes sociales y el repaso que le ha dado Lolita a Yenesi ha recibido cientos de críticas, muchas de ellas señalando que, al contrario de lo que se exige en multitud de ocasiones, el hecho de pertenecer a un colectivo no te obliga a ser ejemplo de nada. A raíz de las críticas, el propio Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha reaccionado a un insulto hacia Lolita Flores de la siguiente manera: "No sé qué reivindicas, pero con este adjetivo te estás desautorizando totalmente. A partir de aquí, tus argumentos carecen de legitimidad. ¡Tu causa pierde!".