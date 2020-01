Ylenia se enfrenta a Paz Padilla por su comentario machista: "Hemos sido tontas por ser más que los hombres"

El movimiento feminista afortunadamente tiene cada vez más fuerza en nuestra sociedad pero pese a ello, en televisión a veces se siguen escuchando algunos argumentos que para muchos pueden parecer de otro siglo. Es precisamente lo que debió pensar Ylenia Padilla en un acalorado debate sobre feminismo que mantuvo con Paz Padilla en la entrega de 'Sálvame' emitida el martes 7 de enero. La presentadora del magacín quiso dar su punto de vista sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual, un pensamiento que Ylenia no comparte en absoluto, tal y como evidenció ante todos.

Paz Padilla e Ylenia en 'Sálvame'

"Muchas veces las mujeres hemos sido tontas y hemos sacrificado a nuestras familias, el cariño a nuestros hijos, nuestra tranquilidad... por ser más que los hombres. Nosotras llevamos la casa y el trabajo y los hombres solo llevan el trabajo", empezó diciendo Padilla, algo que Ylenia no dudó en rebatir: "La solución no es que la mujer no trabaje, la solución es que el hombre haga cositas. Querer trabajar no es sacrificar a tus hijos, ¡basta ya!". Y es que la jurado de 'Got Talent España' considera que "nosotras mismas hemos sacrificado mucho la estabilidad de la familia (...) hemos sacrificado la unidad familiar y el amor a nuestros hijos por el trabajo". Un problema al que Ylenia, entre risas, encontró solución: "Pues media jornada cada uno y listo".

Pero el tema no quedó ahí y es que, Paz Padilla demostró que tiene claro que "no nos dejemos llevar por una sociedad en la que se nos dice que hay que ser igual que los hombres, conseguir lo que quieras". "Hay mujeres que deciden de forma muy inteligente dedicar su vida a otra cosa, a la familia, a su casa...", afirmó, mientras que Ylenia dejaba claro que lo que las mujeres deben hacer es "ser libres, tener las mismas oportunidades y derechos que hombre". Pese a ello, la presentadora del espacio considera que a veces, "las cosas nos gusta hacerla a nosotras, yo quiero hacerlas como quiera yo", algo que Gema López entonces respondió: "Pero eso es problema tuyo, que no sabes delegar".

Ylenia: "Eres una hipócrita"

Paz Padilla no quiso cerrar el tema y confesó que se arrepiente de haber sacrificado momentos con su hija por el trabajo. "A mi hija la he criado sola, he viajado muchísimo y he sufrido mucho como mujer (...) lo he hecho yo sola. Pero no quería renunciar a ser Paz Padilla. Todos siempre te dicen: 'aprovéchalo'. Yo he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija y me arrepiento", algo que Ylenia tampoco dudó en responder: "Me parece muy hipócrita. Es que es alucinante que lo digas tú, que estás gozando de un trabajo, que te has realizado como profesional, que digas a la gente: 'no lo hagáis vosotros'". Padilla entonces le recriminó que "si no tienes hijos, no puedes hablar de ello", algo que no comparte Padilla: "Es que, que lo digas tú que estás aquí trabajando. Que estés diciéndole a la gente que no trabaje... es alucinante".