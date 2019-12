Paz Padilla la lía en 'Got Talent' al pulsar el botón dorado del jurado: "Todavía no te sabes las reglas"

La noche del lunes 9 de diciembre, 'Got Talent España' celebró su tercera semifinal, en la que nuevos concursantes se jugaban su pase a la final del 16 de diciembre ante el público y el jurado. Una noche de emoción en la que Paz Padilla, llevada por el entusiasmo, vivió un momento un tanto cómico al pulsar por accidente el botón dorado que otorgaba el pase directo a la final del jurado, sin contar con el apoyo de sus compañeros.

Paz Padilla pide disculpas tras pulsar por accidente el botón dorado en 'Got Talent'

Tras la actuación del ilusionista Aitor Francés junto a su hermano, en la que metieron al hermano de Dani Martínez en uno de los cuatro ataúdes que iban destrozando al azar, la humorista se mostró más que entusiasmada de otorgarles directamente el pase a la final. Sin embargo, para ello tenía que contar con el beneplácito del resto de sus compañeros del jurado. "¡Tenemos un botón de oro!", recordó Padilla, tras lo cual intentó convencer a Martínez, Edurne y Risto Mejide de colocar la mano sobre el preciado pulsador para apretarlo, al igual que estaba haciendo ella.

La humorista desató así un momento un tanto caótico en el que se dejó llevar por el entusiasmo y acabó pulsando el botón dorado sin pretenderlo. Con ello, el plató se iluminó con el habitual tono dorado, acompañado por la melodía que acompaña de fondo a un momento tan especial, ante la incrédula mirada de Aitor y su hermano, aún sobre el escenario. "Perdón, perdón. Lo siento", se disculpó Padilla, desatando risas entre el público, antes de arrodillarse delante de Santi Millán y los dos semifinalistas mientras seguía pidiendo disculpas.

"Perdón, es que es muy sensible"

"Qué larga es la canción", comentó la humorista, dado que el tema de fondo no dejaba de sonar, sin dejar de disculparse una y otra vez. "Perdón, es que es muy sensible. No me he dado ni cuenta", se defendió Paz, tras lo cual Millán señaló que, con ese desliz, "hemos descubierto dos cosas". "Primero, que todavía no te sabes las reglas del programa. Y segundo, que cuando das el pase de oro, la música no las puedes cortar porque va programada y entonces te tienes que comer toda la canción", bromeó el presentador. Padilla concluyó el asunto tratando de echarle la culpa a Nacho, el hermano de Dani. "Como es más novato que yo, ha apretado más fuerte...", comentó la jueza, mientras el aludido lo negaba con una sonrisa. "Anda que no te gusta liarla, ¿eh, Paz?", comentó Millán, dando por zanjado el asunto.