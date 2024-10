Por Beatriz Prieto |

Casi dos semanas después de que Televisión Española confirmara el fichaje de Yolanda Ramos como parte de la segunda temporada de 'Late Xou con Marc Giró', la humorista debutaba en el programa de La 2 la noche del martes 15 de octubre. Una ocasión en la que ni la propia Ramos ni Marc Giró olvidaron su falso fichaje por 'Babylon Show', que ella misma desmintió en su primera visita a 'La revuelta', de la que también habló brevemente con Giró.

Yolanda Ramos junto a Marc Giróen su debut como colaboradora de 'Late Xou'

, traslada la humorista en un vídeo publicado en redes sociales, antes de la grabación, con el que pretendía "dejarlo registrado aquí, por si es el primer y último día, me parece interesante la memoria histórica, ¿vale?" ". Como se pelean por mí, yo he cogido donde me daban más dinerito", bromeó Ramos, después de que su visita a 'La revuelta' despertara entre el público múltiples peticiones para que la ficharan como colaboradora.

Ya en plató, Giró le dio la bienvenida como "gran compañera y amiga". "Colaboradora, ¿no? ¿Cierto?", quiso asegurarse Ramos. "Cierto, esta vez sí. Aquí sí", rio el presentador, a quien su ahora compañera sorprendió al tenderle la mano, entre risas, soltando un "hey, Latre", en referencia al presentador de 'Babylon Show'. "Vamos a decir que es verdad, que te hemos robado a 'La revuelta', ¿no? Tenías un contrato millonario con 'La revuelta'", bromeó Giró. "No, si tuviera un contrato le iban a dar por saco a los huevos de él, a los tuyos, a los de mi amigo Andrés", respondió Ramos, con humor.

¿Preferiría trabajar en 'La revuelta'?

La colaboradora afirmó que "aquí me pagan superbien y si no, vengo porque quiero", momento en el que Giró aprovechó para plantearle una cuestión: "Pero de todas maneras, una cosa: si te llama David Broncano, seguro que lo prefieres a él... Es que a mí si me llama David Broncano, también voy y os dejo a todas aquí compuestas y sin novio". No obstante, Ramos sacudió la cabeza, soltó un "te digo una cosa" y empezó a balbucear, poco convencida, sin dar una clara respuesta.

La compañera Yolanda Ramos confirma su participación como colaboradora en #LateXou con Marc Giró por lo que pueda pasar... ????



(El aspirante a colaborador espontáneo no es, ni más ni menos, que el invitado principal. Promete la noche, ¿eh?)



¡Nos vemos a las ? 23:50 H! pic.twitter.com/BZYe233VS3 — La 2 (@la2_tve) October 15, 2024

Llega el momento más esperado de #LateXou: el debut de Yolanda Ramos como colaboradora ?????



???????? Pero, eh, @LaRevuelta_TVE, que si os siguen faltando colaboradores... ¡os podéis llevar a Marc Giró! pic.twitter.com/Tz5ePfLH2x — La 2 (@la2_tve) October 15, 2024

#LateXou



La ciencia no se explica sola, te la tiene que explicar Yolanda Ramos ????



(¿Verdad que mereció la pena quedarse hasta tan tarde para disfrutar ESTO?) pic.twitter.com/N24hkzqSQG — La 2 (@la2_tve) October 15, 2024

#LateXou



La explicación sobre fecundación que nunca viste en 'Érase una vez la vida' ????????



Gracias, Yolanda Ramos ???? pic.twitter.com/vPsuKYPCCs — La 2 (@la2_tve) October 15, 2024

"Estuviste genial, por favor", alabó Giró, sobre su visita a Broncano, al ver que su compañera no decía nada más. "Bueno, salí un poco embalada, eh", dejó caer Ramos, quien no pudo contener una carcajada cuando el presentador comentó con ironía que "tú siempre has estado muy tranquila". La colaboradora arrancaba así su primera intervención en 'Late Xou', donde "me gustaría romper varios mitos sobre la vida y la muerte", para lo cual se estrenó con una peculiar y desternillante explicación sobre la fecundación humana.