Yolanda Ramos, sorprendida al descubrir la verdadera razón de su visita a 'La revuelta'

La emisión de 'La revuelta' del lunes 30 de septiembre estuvo marcado por el primer encuentro televisivo de David Broncano y Yolanda Ramos, quien visitaba por primera vez un programa del jienense. La entrevista arrancó con la actriz y humorista saqueando una aspiradora al presentador e incluyó un "solo de entrevista" de la catalana, después de que esta descubriera con sorpresa el verdadero motivo por el que habría ido al espacio de La 1.

David Broncano recibe a Yolanda Ramos en 'La revuelta'

En el arranque del encuentro,que decoraba la placa del sofá, con el nombre de Adolfo Suárez, y se enfrentó a una pregunta tan inesperada como desconcertante por parte de Broncano: "¿Tú vas con el guepardo o con la gacela?"., soltó Ramos, entre risas, ante un presentador que fingió disgustarse con su reacción.

"Ya me he quedado sin aspiradora", vaticinó la invitada, consciente de que Broncano tendría "muchas expectativas conmigo" ante una visita que Ramos había creído que no tenía ningún propósito concreto. Una idea lejos de la realidad, como descubrió la catalana cuando mencionó que iba a pasar un mes en Nueva York "para aprender inglés". "¿Quieres hacer un pequeño trozo de la entrevista en inglés y luego ya hacemos promoción de...? ¿Qué es, una película lo que presentas?", planteó Broncano quien, ante el desconcierto de su invitada, tuvo que repetir su pregunta.

"Ni follo ni tengo dinero"

"¿Qué película?", respondió Ramos, momento en el que el presentador señaló que se trataría de un film llamado "Fin de curso", cuya fecha de estreno desconocían. "¡Ah, qué vengo a promocionar algo!", exclamó la invitada, para sorpresa de todos los presentes, incluido el propio Broncano, sobre un trabajo en el que confesó que "salgo dos veces". "Una peli que está muy bien, id a verla", animó Ramos, sin mucho convencimiento.

La actriz explicó que "he hecho la película hace mil años" y comentó con cierta ironía que "es muy interesante", antes de descubrir el curioso cartel que había preparado alguien del equipo de arte del programa. "¿Qué tiene, seis años?", bromeó Ramos, tras lo cual pudo conocer al artífice del poster, quien lo había "hecho corriendo". La visita de Ramos concluyó con las pregunta clásicas, que la catalana logró esquivar al empezar a tirar cosas al suelo tras asegurar que "ni follo ni tengo dinero", sin convencer a Broncano.