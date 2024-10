Por Beatriz Prieto |

Tras seis años de recorrido con 'La resistencia' en Movistar Plus+ y casi un mes con 'La revuelta' en Televisión Española, David Broncano y su equipo recibieron por primera vez en su plató a la actriz Yolanda Ramos. Una visita marcada por el humor y el caos que caracterizan a la catalana quien, en medio del cachondeo, desmintió que en algún momento hubiera tenido intención de trabajar en 'Babylon Show', como se había anunciado en un principio.

Yolanda Ramos desmiente su fichaje como parte de 'Babylon show' en su primera visita a 'La revuelta'

Al hablar de los muchos programas en los que Ramos había trabajado, Broncano se animó a lanzar una "última pregunta de capítulo de televisión, porque he visto aquí los programas en los que has estado"., planteó el presentador, despertando la risa inmediata de su invitada.

"No", respondía Ramos, sin rodeos. "Pero ibas a estar, te anunciaron o algo así", recordó Broncano, sobre un supuesto fichaje que se anunció en la rueda de prensa para presentar el programa de Telecinco, pero que se eliminó en el posterior comunicado oficial, al no estar cerrado. "Sí, se me anunció en la rueda de prensa. Esto es curiosísimo, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él", desveló Ramos.

"Nunca iba a ir a ese programa"

La invitada bromeó con el hecho de que "a mí me llama mucha gente y yo siempre digo: ¡ay, qué bonito!", tras lo cual siempre intervendría su representante. "¿Podemos usar algo de lo que fueses a hacer allí?", interrumpió Broncano. "No, no, es que yo nunca iba a ir a ese programa. Se anunció falsamente", lanzó la actriz, sin rodeos, antes de bromear con acento italiano, junto al presentador, que su fichaje por 'Babylon show' "fue falsamente anunciado y yo en Cádiz tocándome el papo".