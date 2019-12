'You': Caroline Kepnes, la escritora de las novelas, adelanta detalles de la tercera parte

Netflix estrenó la segunda temporada de 'You' el pasado 26 de diciembre y la autora de las novelas en las que se basa la ficción, Caroline Kepnes, ha confirmado que ya ha terminado de escribir el tercer libro de la saga y que ha firmado el contrato para hacer una cuarta entrega. Una buena noticia para los seguidores de la ficción, aunque las diferencias entre los libros y la serie son cada vez mayores en cuanto a la trama.

Joe Goldberg (Penn Badgley) conoce a Love Quinn (Victoria Pedretti) en la segunda temporada de 'You'

La segunda novela de la saga, titulada "Hidden bodies", termina con Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley en la serie), que acaba de comprometerse con Love Quinn (la cual está embarazada), entrando en la cárcel. La autora tenía muy claro que la historia de este acosador patológico no podía terminar con un final abierto: "Ese nunca podría ser el final porque es un momento de suspense". Kepnes se ha mostrado satisfecha por poder escribir dos libros más para narrar la continuación de la historia de Goldberg: "Me siento muy emocionada por seguir contando esta historia, porque ese no era el final".

La escritora estadounidense ha revelado también algunas pistas sobre la trama de la tercera novela, cuyo título no ha trascendido: "Joe decide que va a ser una mejor persona y está muy orgulloso de sí mismo por ello". Kepnes también ha explicado otro de los motivos por los que Goldberg se muestra orgulloso por haber tomado esa decisión: "Muchas personas en su posición descienden a la oscuridad después de haber pasado por lo que él pasó en el segundo libro".

Cambio radical

Este cambio radical en la personalidad de Joe, con el posible giro en la trama de la serie, parece haber dado comienzo en la segunda temporada de la serie emitida en Netflix, ya que el protagonista ha comenzado a realizar algunos pequeños cambios en su vida. En primer lugar, ha decidido cambiar de ubicación y mudarse a Los Ángeles, la metrópolis a la que denomina "la ciudad de las mentiras".