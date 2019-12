'You' está cerca de renovar por una tercera temporada en Netflix

A la espera del estreno de su segunda temporada, 'You' podría estar preparando el desarrollo de su siguiente entrega. Netflix todavía no ha hecho oficial la renovación de la serie, pero esa plausible tercera tanda de episodios ha recibido un impulso muy relevante para llegar a ser una realidad. Junto a títulos como 'Euphoria', 'American Crime Story' o 'Mayans MC', la ficción protagonizada por Penn Badgley acaba de recibir un importante incentivo fiscal para impulsar la producción de su siguiente temporada.

Victoria Pedretti y Penn Badgley en la segunda temporada de 'You'

Como adelanta Deadline, los 7,213 millones de dólares inyectados por el estado de California en la potencial tercera entrega de 'You' no implican necesariamente que la renovación esté asegurada, ya que la ayuda ha sido solicitada por Warner Horizon y Berlanti Productions, estudios encargados del desarrollo, y no por Netflix, que tiene la última palabra en lo que respecta a la continuidad de la serie.

Sin embargo, los imponentes datos registrados por la primera temporada, que congregó a 40 millones de hogares durante sus primeras cuatro semanas en la plataforma, son un aval más que considerable a la hora de confiar en la buena acogida que podría recibir la segunda entrega. Y conociendo la prematura política de renovaciones de Netflix, contrastada por 'The Witcher' recientemente, no sería de extrañar que este incentivo se tradujera en una inminente renovación.

De costa a costa

Por el momento, tendremos que esperar al 26 de diciembre para descubrir cómo es la nueva vida de Joe en la segunda temporada de 'You'. Los nuevos episodios mostrarán al obsesivo y criminal librero mudándose a Los Ángeles para cambiar de identidad, pero su verdadera naturaleza no tardará en salir a flote para colocar su diana sobre un nuevo objetivo, Love, interpretada por la joven Victoria Pedretti ('La maldición de Hill House').