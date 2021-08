Melyssa Pinto y Tom Brusse volvían a conformar de nuevo una pareja televisiva la noche del 19 de agosto en 'La última cena'. Ambos coincidían de nuevo en un programa tras la final de 'Supervivientes 2021 el mes anterior, y precisamente ese reality fue el protagonista de la cena al menos por un instante. Y no, no fue ni por ella ni por él, sino por Alba Carrillo que también se encontraba en el plató.

Alba Carrillo, en 'La última cena'

La colaboradora tuvo que degustar los platos que habían preparado los cocineros de esta entrega; Melyssa y Tom. Fue a la hora de valorar en plato cuando Carrillo vio oportuno soltar un zasca al reality de la misma cadena recordando toda la polémica sobre el posible tongo que dio la victoria a Olga Moreno en la última edición del programa de supervivencia.

"A ver, yo estoy intentando votar a Melyssa, pero me pasa como en 'Supervivientes', que no me llegan los mensajes", soltó Carrillo, haciendo alusión a las acusaciones de tongo porque solo llegaban los mensajes de Olga, mientras que los que se enviaban por salvar a Melyssa daban error. No es de extrañar que la colaboradora soltase una pullita con humor como nos tiene acostumbrados, y menos al ver hacia quién iba dirigida, pues es gran amiga de Rocío Carrasco.

Es una "Reina", "diva" y "ama" en redes

El comentario no pasó desapercibido sobre todo en las redes, donde muchos espectadores se encargaron de citar la frase que acababa de decir Carrillo, añadiendo que es una "reina", que es la "ama" y comentando que "la diva tira darditos al tongo que merecemos", como dejaba por escrito otra tuitera tras ver el momento en directo.