La emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' puso en jaque la participación de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021', con los usuarios de las redes sociales posicionándose mayoritariamente en su contra. No obstante, con el paso de las semanas, la robinsona ha conseguido colarse en la final, provocando que las acusaciones de "tongo" comenzasen a aflorar.

Olga Moreno y Tom Brusse, antes de la expulsión de 'Supervivientes 2021'

La primera parte de la final permitió a los espectadores ver a los concursantes llegando en helicóptero a las instalaciones de Mediaset España, con Moreno y Tom Brusse jugándose la expulsión. No obstante, una hora y trece minutos después de que comenzase la gala, Jorge Javier Vázquez comunicó la salvación de la mujer de Antonio David Flores. Acto seguido, la indignación en las redes hicieron que las etiquetas "tongo" y "tongazo" fuesen tendencia.

Como suele ser habitual, los memes comenzaron a aparecer entre los mensajes, recordando uno de los alegatos de Olga Moreno para conseguir la confianza de la audiencia: "Los altos cargos patrocinan este tongazo", comentaba una tuitera, adjuntando una imagen de Belén Esteban. Asimismo, no faltó la instantánea de Pilar Rubio frente a comisaría, con una denuncia en la mano: "Toda España ahora mismo", sentenció otro usuario de la red del pájaro azul.

entre la cantada ayer de Marta López y el gracias a los altos cargos del otro día de Olga... era EVIDENTE que hoy iba a haber tongazo #SVGala15pic.twitter.com/xpN0DwxhoH — suc de pinya •????• (@habemussumito) July 15, 2021

toda España ahora mismo con el tongazo que han hecho #SVFinal1 pic.twitter.com/zQXmmTeeGY — Rocio???? (@_rociiosotoo_) July 21, 2021

Anonymous si estás ahí publica los votos porque esto es TONGO #SVFinal1 #Anonymous pic.twitter.com/v6XyEZu533 — Juan (@Juanarias_1999) July 21, 2021

que olga esta en la final YO NO PUEDO MÁS MENUDO TONGO #SVGala15 pic.twitter.com/I9tsUZ7wdp — ???????????????????????? ?????????? (@idairaat) July 15, 2021

Las teorías de la conspiración

Muchos apuntaban a que la expulsión de Olga Moreno no se produciría, a consecuencia de que Jorge Javier Vázquez estaba presente en plató y, ante el supuesto veto de Rocío Flores, no podría producirse un reencuentro. No obstante, el comunicador quiso aclarar la situación: "No demos pábulo a las teorías conspiranóicas de que me ha vetado. No. Yo tengo teatro en Barcelona", sentenció.

Jorge Javier desmiente que no presenta la #SvFinal2 porque Rocío Flores le haya vetado.#SVFinal1 pic.twitter.com/RKkNrCIrkc — ???? Diego ???? (@diegobferrandez) July 21, 2021

Sea como fuere, queda esperar hasta la segunda parte de la final para conocer si Moreno es capaz de vencer a Lola Mencía en las últimas nominaciones de la edición. Asimismo, será Carlos Sobera el encargado de comunicar quién tendrá el honor de llevarse el cheque de doscientos mil euros, así como el título de ganador de 'Supervivientes 2021'.