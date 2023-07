El zasca de Emma García a Bertín Osborne por señalarla tras el "acoso brutal" de la prensa

Por Almudena M. Lizana |

Desde que salió la noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne, infinidad de medios se han hecho eco de la noticia, intentando también captar declaraciones del cantante o de la propia Gabriela. La situación ha sobrepasado al de 'Mi casa es la tuya', que ha hecho un vídeo en Instagram pidiendo a la prensa que le dejen "respirar".

'Fiesta'

En el directo de la red social, Bertín Osborne señalaba a varias presentadoras de televisión. "¿Qué os está pasando? Yo os conozco a todos... Todas las que hacéis televisión.. No podéis con las especulaciones. Haced examen de conciencia, no hay derecho a esto", se quejaba el cantante.

Por alusiones, la conductora Emma García arrancó 'Fiesta' respondiendo a Bertín Osborne. "Es que esto que hemos visto de Instagram es muy largo. Nombra a varias personas entre las que me incluyo. Bertín, yo todavía no he hablado, eh", decía García, mandándole un zasca bien directo.

En el mismo saco

"Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras y amigas y me incluye, no me lo he tomado a mal. Le ha sobrepasado la cobertura, pero tampoco nos tiene que meter a todos en el mismo saco porque aquí cada uno tiene su programa, sus redactores, sus directores...", añadía la presentadora, desmarcándose de otros compañeros de profesión.