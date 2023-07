Ana Obregón se convierte en Trending Topic al anunciarse que Bertín Osborne será padre a los 69 años

Como cada miércoles, las revistas de la prensa del corazón han sacado nuevas entregas y la portada de la Lecturas ha traído una información de la que todo el mundo está hablando: Bertín Osborne será padre a los 69 años de edad. Lo hará con su novia Gabriela Guillén, de 32 años, quien ahora mismo está embarazada de 3 meses y se espera que el bebé llegue a comienzos de 2024.

La situación es muy diferente a la de Ana Obregón , pues no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí, al ser de una edad muy similar, son muchos los que están hablando de ella en redes al conocerse la futura paternidad de Osborne., pero otros se han centrado en mostrar que son situaciones muy distintas.

Bertín se convertirá en padre a los 69 años con una mujer mucho más joven que él. Esta es la situación. La de Ana Obregón es que se convirtió en madre a los 68 años, recurriendo a la gestación subrogada (una práctica ilegal en España) y empleando esperma de su hijo, que lamentablemente falleció en 2020.

Pues nada... Bertín Osborne va a ser padre a los 69 años. Voy a tomar asiento mientras le decís todas las barbaridades que le dijisteis a Ana Obregón en su momento. Porque si no opináis igual es un poquito machista, y eso no puede ser, verdad? pic.twitter.com/OBNpwwTrt3

No veo a nadie tirándole hate a este rancio de la España casposa , a Ana Obregón bien que le hicieron una caza de bruja linchandola durante un mes por absolutamente todo. Y tema de debate social hasta en telediarios. Muy lamentable el doble rasero e hipocresía de la gente.

No es que esté de acuerdo con lo de Bertin, pero de verdad no ves ninguna diferencia entre esto y lo de Ana Obregon, pic.twitter.com/nnG6t8n3R8

Que la novia de Bertín Osborne tenga 32 años me da igual, es mayorcita para saber lo que hace.

Tener un hijo a los 69 con una persona con la que has estado tan poco tiempo es una idea horrible.

Al menos no han explotado a una mujer obligada por la pobreza, como hizo Ana Obregón.