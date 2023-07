Por Beatriz Prieto |

La actualidad del corazón del miércoles 12 de julio quedó marcada con la inesperada noticia de que Bertín Osborne estaba esperando un hijo, a sus 68 años, con Gabriela Guillén, una mujer de 32 años con la que mantuvo una relación sentimental de varios meses. Por ello, aprovechando la presencia de Fabiola Martínez, exmujer del presentador, en 'Y ahora, Sonsoles', Sonsoles Ónega quiso preguntarle al respecto, momento en el que un harto Osborne intervenía a través de una llamada para defenderla.

Sonsoles Ónega, cabizbaja junto a Fabiola Martínez ante la llamada de Bertín Osborne en 'Y ahora, Sonsoles'

, observó Ónega, ante el escueto saludo de un Osborne que admitió estar "hasta otra cosa". "de una cantidad de gente que me sorprende que las digan, viendo cómo a amigos míos, que ni siquiera la conocen, les han llamado y perseguido hasta en Portugal, y no tienen ni idea de nada. Y ahora, que le estéis preguntado a Fabiola que si voy a vivir con Gabi...", arrancó el madrileño.

Osborne aclaró de su relación con Gabriela que "ha sido de varios meses cojonudos", para después señalar que "ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones a cualquier persona". "No somos irresponsables ni ella, ni yo", subrayó Osborne, quien recalcó que "si fuera por falta de responsabilidad, yo no estaría aquí hablando contigo". El presentador, además, defendió a Gabriela: "Hay que ver las cosas que he escuchado yo hoy: que si me ha cazado, que si lo ha hecho a propósito... No, señores, es más sencillo: pasó y pasó. Y ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos y ya está. No es un drama".

"La están crucificando"

"Perdóname por la pregunta que le he hecho a Fabiola, que no era más que cómo cree que vais a afrontar esto", se disculpó Ónega. "Pero, ¿cómo crees que Fabiola lo va a saber?", cuestionó el artista, tras lo cual apuntó que "el cómo lo afrontemos, será un tema de Gabriela y mío. Y no tengo por qué contárselo a nadie". "Creo que lo que estás haciendo ahora mismo es poner los puntos sobre las íes y es valiente, de ser un señor, de callar algunas bocas y te lo agradezco", manifestó la madrileña, a lo que añadió que "eres historia de España y tienes que entender que, de repente, una portada que nos anuncia que vas a ser padre, revoluciona la profesión".

Martínez agradeció entonces la intervención del cantante a su favor: "Te lo agradezco, sé que no querías hablar del tema, has dicho lo que tenías que decir y sé que lo haces también por cubrirme, porque me veo en medio de un huracán que no me corresponde". "Lo hago también por Gabriela, porque la están crucificando en muchos sitios y no hay derecho", matizó el madrileño. Una llamada cuya tensión se fue rebajando, hasta el punto de que Osborne aclaró, ante los muchos rumores, que cuando Gabriela "estaba de un mes y medio, nos sentamos y le dije que tenía dos opciones: tenerlo, o no tenerlo. Y en cualquiera de las dos, yo la iba a apoyar".