El inesperado zasca de Miguel Ángel Revilla a Ana Terradillos en 'El programa del verano'

El presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha sido hoy uno de los invitados de 'El programa del verano'. Ana Terradillos, presentadora de la mesa política del formato, ha conectado en directo con el político para hacer balance de la última hora del coronavirus en la comunidad autónoma que este dirige. Pues bien, lo que menos podía esperar la presentadora es que un simple saludo iba a ser respondido por Revilla con un contundente zasca que ha dejado a la periodista casi sin palabras a primera hora de la mañana de este lunes 31 de agosto.

Ana Terradillos y Miguel Ángel Revilla

Terradillos le ha saludado diciéndole que "le he echado de menos este verano, que hacía mucho que no estaba aquí con nosotros". En ese momento, Revilla ha explicado que "me llamasteis tres veces pero lo habéis anulado 24 horas antes". Con esas palabras, este ha dejado claro que no ha participado en el programa ya que la dirección del espacio decidió no contar con él apenas unas horas antes del momento pactado. En ese momento, la periodista no ha dudado en restarle importancia al asunto con mucho humor: "Me cago en la leche, bueno pues aquí le tenemos ya". Momento en el que ha empezado por fin la entrevista.

"Nunca volveremos a un confinamiento"

En esta charla, Revilla ha hablado del aumento de casos en Cantabria, con un total de 1.050 activos a día de hoy, pero ha querido tranquilizar a su población afirmando que "nunca volveremos a un confinamiento como el que tuvimos durante tres meses malos". Este tiene claro que "los ciudadanos no lo soportarían y no se puede parar la economía, hay que seguir conviviendo con esta pandemia". Además, ha dejado muy claro que ahora, "tiene unas características muy distintas a las del mes de marzo y el mes de abril". En cuanto a la situación cántabra, ha recordado que "tiene en todo el servicio cántabro en la UCI una persona" y ha explicado que "está apareciendo tanto caso por la movilidad, no cabía nadie en Cantabria, esa movilidad trae como consecuencia aumentos".

Sobre la educación y la pandemia

Paralelamente, y respecto a la educación, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, Revilla ha calificado como "insensatos" a todos esos padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio por miedo de contagio. "Alos niños no les podemos tener encerrados en casa, para eso hemos tomado unas medidas muy rigurosas y dentro de que no se puede prever la evolución, la verdad es que el día 7 hay que ir al cole", ha sentenciado el político, quien ha recordado que estos pequeños "van a ir con mascarilla todos los que tienen más de 6 años". Este cree que a día de hoy, "es más riesgo dejarles en casa porque es importante esta etapa para los niños".