Ana Terradillos se encara con Inda por Pablo Iglesias: "En este programa no consentimos ningún insulto"

La noche electoral en Euskadi y Galicia ha abierto los magazines de las cadenas de televisión, en donde han valorado los resultados arrojados por las urnas. 'El programa del verano', con Ana Terradillos al frente, contaba con Eduardo Inda como uno de sus principales colaboradores, pero un comentario del periodista ha desatado un enfrentamiento con la presentadora.

Ana Terradillos y Eduardo Inda en 'El programa del verano'

Inda estaba valorando el resultado de Podemos en ambas autonomías, ya que en Galicia se ha quedado fuera y en Euskadi ha recibido una baja respuesta de los votantes. "Pablo Iglesias cierra la puerta al salir", lanzaba como titular. "El gran derrotado en el día de ayer es el más que presunto delincuente Pablo Iglesias". Esta acusación por parte del director de OKDiario supuso el momento en el que la conductora le paró los pies.

"En este programa no podemos consentir ningún tipo de insultos", explicaba Terradillos ante un sorprendido Inda. "No consentimos ningún tipo de insulto ni cuando estoy yo ni cuando está Ana Rosa ni cuando está nadie". "He dicho presunto delincuente porque está vinculado con hechos delictivos", se defendía el colaborador. A modo de ultimátum, la conductora le aseguraba: "No lo voy a repetir más, Eduardo. No se puede hablar con insultos en este programa".

El enfado de Inda

La contestación de Ana Terradillos no gustó en absoluto a Eduardo Inda, quien decidió zanjar el tema no sin antes quejarse de cómo no se había hecho nada para defenderlo a él de las acusaciones del dirigente de Podemos: "Pablo Iglesias a mí me ha llamado aquí de todo y se le ha consentido, pero bueno, muy bien, fantástico. A mí me ha llamado de todo". La presentadora le reprochaba que eso no había sido así: "No se le ha consentido ni tampoco se le va a consentir".