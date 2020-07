El choque entre Ana Terradillos y Juan Carlos Monedero: "El señalado por cobrar comisiones eres tú"

Duro rifirrafe entre Juan Carlos Monedero y Ana Terradillos en 'El programa del verano'. El fundador de Podemos ha respondido a las acusaciones de José Manuel Calvente, el exabogado del partido morada que aseguró ante un juez que en Podemos había doble contabilidad, sobresuelos y hasta caja B.

Ana Terradillos y Juan Carlos Monedero

Monedero ha querido zanjar el tema desde el principio, criticando que se dé altavoz a las declaraciones de una persona sin evidencias: "¿Ha aportado alguna prueba? Yo creo que llueve sobre mojado en el caso de Podemos. Con todo el ruido que se genera, ¿qué hacemos?", ha reclamado bastante molesto.

"Me parece injusto, ahora hay otro ruido que quedará en nada, pero generamos dudas, es cansino. Es como si de repente alguien mete la mano en la caja del 'El programa de Ana Rosa' y tú, como trabajas ahí, te dicen si tienes algo que ver con esto", le ha reprochado directamente a la presentadora.

Ana Terradillos responde

"No es lo mismo que yo diga que Ana Terradillos trabaja en 'El programa de Ana Rosa' a que Ana Terradillos cobra comisiones", lanzó Monedero. La periodista, sustituta veraniega de Ana Rosa Quintana, no estaba dispuesta a consentir la comparativa. "Ya sabes tú que no", reclamó ella, a lo que el politólogo contestó: "Pues tú debieras que yo no tampoco". Terradillos zanjó el tema: "Te pregunto porque tú estas señalado aquí, yo de momento no estoy acusada por cobrar comisiones".