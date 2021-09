'All American' se hunde en la tragedia en el tráiler de la cuarta temporada

Daniel Ezra se mantiene al frente de 'All American', el drama deportivo de The CW que regresa el 25 de octubre.

The CW

El fútbol americano regresa a la pequeña pantalla. La nueva temporada de 'All American' se estrena el 25 de octubre en Estados Unidos. Aunque todavía no hay confirmación para su estreno en España, que se vivirá a través de HBO, los seguidores de la ficción pueden esperar que los nuevos episodios no se demoren demasiado.

Gracias al tráiler ofrecido por la cadena, se intuye que los nuevos capítulos serán más oscuros. El avance comienza con unas declaraciones de Spencer lamentándose por lo que ha perdido desde que comenzó a practicar su deporte estrella. Lo sucedido con Coop al final de la tercera entrega marcará el arranque de su sucesora, que ha asumido este tono más trágico del que Spencer tendrá que reponerse si quiere seguir luchando por su sueño.

La serie está basada en hechos reales y toma como punto de partida la vida del exjugador Spencer Paysinger, que también está ligado al proyecto. Eso sí, el personaje interpretado por Daniel Ezra permite muchas licencias que nunca vivió el verdadero deportista. De esta manera, la temporada 4 de 'All American' continuará enseñando sus experiencia, pero siempre con licencias de cara a expandir este dramático mundo. De hecho, se han añadido bastantes elementos narrativos a la trama.