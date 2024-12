Por Pablo Fernández Pérez |

Jorge Javier Vázquez, aparte de presentador de programas de Telecinco, también tiene una faceta como escritor y bloguero. En Lecturas, el catalán suele escribir cada cierto tiempo sobre temas de actualidad, dando su opinión y su punto de vista, a veces polémico. Lo hizo con la disputa entre David Broncano y Pablo Motos y ha vuelto a mojarse sobre las Campanadas.

Lala Chus en 'La revuelta'

, publicada el 11 de diciembre, el presentador comienza escribiendo sobrey, al final, añadede Cristina Pedroche y una. "Lala Chus será la encargada este año de dar las campanadas en TVE.", aseguraba Vázquez.

"Da gloria verla trabajar en la tele porque lo hace con el mejor de los ánimos: como si fuera un juego. Se nota que se lo curra, que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Su éxito irradia constancia, perseverancia y buen humor", aseguraba el escritor, deshaciéndose en halagos hacia la colaboradora de 'La revuelta'. "Quiero ver cómo se viste porque entiendo que se está enfrentando a este reto con la misma ilusión que un niño vive la noche de Reyes (...) Ver a una mujer con un cuerpo no normativo dar las Campanadas en TVE me parece un avance importantísimo", señalaba el presentador de 'El diario de Jorge'.

Preferencias, querida

Después, pasaba a opinar sobre el vestido de Cristina Pedroche, y no utilizaba los mismos términos. "El vestido de Cristina, sin embargo, se ha convertido en un suplicio para la presentadora. Sufre ella y sufrimos nosotros por todo lo que sufre ella por lo que dicen antes, durante y después. Total, que sufrimos todos a todas horas. Y yo no quiero empezar el año con tensión, qué quieres que te diga", reconocía, y cerraba de la siguiente forma: "Veré a Lala Chus y luego me pasaré a mi Telecinco para brindar con Ángeles Blanco y mi queridísimo Ion Aramendi, que estarán nada más y nada menos que en Lanzarote", concluía Vázquez, confirmando que no optará por las Campanadas de su casa televisiva.