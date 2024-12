Por Beatriz Prieto |

La final de 'Mask Singer 4' se emitió en Antena 3 la noche del miércoles 11 de diciembre, con Cobra, Mosca y Tiburón como los grandes protagonistas. Tras una primer "enfrentamiento" sobre el escenario, Mosca se convirtió en la favorita para pasar a la fase final, en la que se acabó midiendo contra Cobra después del desenmascaramiento de Tiburón. Un duelo final en el que el público alzó a Mosca a la victoria con sus votos, antes de destapar a Abraham Mateo como punto final, después de descubrir la identidad de Cobra al ocupar el segundo puesto.

Abraham Mateo en la final de 'Mask Singer 4'

Para despedirse del concurso, Mosca lo dio todo sobre el escenario al ritmo de "Stayin' alive" de los Bee Gees y, además de sumar sus últimas pistas, también señaló que no se trataba de Marc Márquez, una revelación que hizo saltar a Ana Milán , al ser su más firme apuesta. Con el piloto de motociclismo fuera de juego,, mientras que Alaska se desmarcó al decantarse por el también piloto Dani Pedrosa. Por esa razón, al igual que al público en redes,tras una final en la que sus dos compañeras lograron despistar completamente sobre sus identidades.

"'Mask Singer' es una paradoja: cuanto más oculto y encerrado estás, más libre te sientes. Por eso, ser Mosca me ha hecho volar literalmente", declaró el concursante, antes de descubrirse ante los presentes en plató. "Ojalá la gente hubiera podido ver la sonrisa que tenía bajo mi máscara siempre que he salido al escenario, porque he disfrutado cada segundo", añadió Mosca, en un vídeo recopilatorio en el que también señaló que "esta experiencia me ha enseñado que lo importante no es llegar hasta el destino, sino disfrutar del vuelo. ¡Y vaya si lo ha disfrutado!". "Es es mi verdadero premio", remató el ganador de la edición.

"Es la mejor experiencia de mi vida"

Ya libre de la máscara, en medio del entusiasmo de los investigadores que sumaban un punto a su marcador, Abraham admitió que "para nada" se esperaba ganar: "Yo he llegado aquí con ilusión, porque me apetecía muchísimo hacerlo. Es una experiencia superdiferente, la mejor que he tenido en un programa en mi vida". "Hubo un momento en el concurso en el que era evidente, más allá de nuestras teorías locas, que había una superestrella, o sea que gracias por estar aquí, porque eres un número uno", elogió Javier Ambrossi, mientras que Javier Calvo lo declaró su máscara favorita por lo bien que había actuado.

"Creo que la clave ha sido arriesgarme. Me gustan los riesgos, quería dar el mejor espectáculo, atreverme con cosas diferentes. Le estuve dando vueltas y me lo he tomado muy en serio", apuntó el ganador, después de confirmar su decisión de jugar con "voces diferentes en cada actuación", lo que había vuelto locos a los investigadores hasta el punto de dudar si era un hombre o una mujer en un principio. "Ha sido espectacular ver cómo has ido de menos a más y ha acabado petando la estrella internacional que eres. Ha sido una pasada ver la última actuación", le dedicó Milán, antes de que Abraham recibiera el trofeo de ganador para despedir la edición.