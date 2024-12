Por Beatriz Prieto |

La mañana del miércoles 11 de diciembre, Televisión Española confirmó oficialmente a Lala Chus y David Broncano como presentadores de sus Campanadas, días después de que lo adelantara la prensa. Por esa razón, horas más tarde, 'La revuelta' recibió a la colaboradora, quien abordó con el presentador la gran noticia, momento en el que también aprovechó para responder a las críticas gordófobas que había recibido.

Lala Chus y David Broncano en 'La revuelta'

"Demasiado preocupada está la gente, que dice que, como para llevarme a todos, anda ya, por favor", lanzó la humorista, cuando la gente del público planteó que contaran con ellos en las Campanadas. El público que, de hecho, ante su comentario, comenzó a lanzar abucheos para después

"Es verdad que ha habido movida, ha habido polémica", reconoció Broncano. Lala señaló entonces que "la gente está muy preocupada por mi salud. Estoy muy contenta, muchas gracias. Hasta mi madre, que me dice que me ponga una rebequita". "'Está gorda'. ¿Sí? ¿Qué? No...", dedicó la humorista, con fingida sorpresa, antes lanzar un "¿sabéis también lo que tengo gordo?", en medio del entusiasmo del público. "Tengo el papo muy gordo, por donde me he pasado todas las críticas estos días. ¡Anda!", remató la madrileña.

Por aquí se pasa @lalachus2 las críticas de estos días por presentar las Campanadas. #LaRevuelta



No puedo ser más Team Lala. pic.twitter.com/Gn4wh8HhfH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2024

"Nadie me quitará la ilusión"

Tras esa declaración de intenciones, Lala decidió que "me voy a poner muy seria", antes de mirar a cámara y pedir "música de amenaza". "Voy a hacer un pequeño alegato, chiquitín: simplemente decir, que no hay ni habrá nadie, 'nadie', en el santo mundo ni en el universo, que pueda quitarme ni un mínimo de ilusión y de que no me merezca estar con este señor ¡presentando las Campanadas en Televisión Española!", manifestó la humorista, señalando a Broncano y despertando de nuevo el entusiasmo de los presentes.