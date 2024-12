Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 11 de diciembre, Antena 3 emitió la final de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', con Cobra, Mosca y Tiburón como protagonistas, tras la expulsión previa de Rinoceronte en la semifinal. Las tres máscaras se "enfrentaron" en una primera ronda musical, de la que Mosca resultó favorita, mientras que Cobra y Tiburón se midieron de nuevo un duelo que propició el desenmascaramiento del segundo, que desveló entonces a Manuel Díaz El Cordobés.

Manuel Díaz en la final de 'Mask Singer 4'

antes de ser quedar en tercer lugar. Junto a sus últimas pistas, además del hecho de queentre los investigadores y gran parte de la audiencia, los primeros compartieron sus elucubraciones: Javier Calvo apuntó a que se trataba de Pepe Viyuela Javier Ambrossi se decantó por José Corbacho Dani Rovira fue la apuesta de Alaska , mientras que Ana Milán señaló a Pablo Alborán

"Ahora que termina 'Mask Singer', siento la misma nostalgia que un niño cuando llega el fin del verano. Toca deshinchar el flotador, despedirse de todos los amigos y volver a casa con la maleta llena de aventuras inolvidables. Hasta la vista, Tiburón", declaró Díaz sobre su experiencia, antes de destaparse y dejar totalmente perplejos a todos los presentes, entre los cuales Alaska confesó haber pensado en el torero al ser "otro que no se estaría quieto en el escenario". "Cómo has jugado de bien", alabó Ambrossi, ante un concursante que confesó habérselo "pasado muy bien".

"He sido como me gustaría ser"

"Hay una cosa que es fundamental: cuando una persona es conocida, que por suerte lo soy y estoy agradecido, yo siempre me siento observado. Y dentro de la máscara, han salido cosas mías: mis travesuras, como me gustaría ser a veces", reconoció Díaz, de quien Ambrossi destacó el hecho de que hubiera llegado a la final "sin que te hayamos nombrado, ni que hayamos rozado la profesión". "Eso es que lo has hecho muy, muy bien", apuntó el investigador, en nombre de sus compañeros.

Asimismo, el torero aprovechó para aclarar ciertas pistas, como su "relación" con Zapatero, quien corrió la maratón de Nueva York un año después que él, cuya marca también incluyó en las pistas. "54 segundos eran los años que yo tenía cuando me hice el selfie más bonito de mi vida, con mi padre", aclaró Díaz, cuyas pistas también apuntaban a su boda con su mujer, Virginia Troconis en 2004, en Valencia, Venezuela, o el hecho de que acudió al cumpleaños de Felipe VI en Zarzuela.