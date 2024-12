Por Beatriz Prieto |

Cobra, Mosca y Tiburón fueron los grandes protagonistas de la final de 'Mask Singer 4', emitida en Antena 3 el miércoles 11 de diciembre, en la que Tiburón fue el primer desenmascarado al quedar en tercer lugar. Mientras, Cobra y Mosca pasaron a un duelo final, en el que la segunda resultó ser la más votada y, en consecuencia, se alzó como la ganadora de la edición, lo que dejó a Cobra en un gran segundo puesto tras el cual destapó a la actriz Adriana Ugarte.

Adriana Ugarte en la final de 'Mask Singer 4'

Para su último programa, la actriz escogió actuar al ritmo de "Las 12", tema de Ana Mena y Belinda, después de dar las últimas pistas de la edición. A ello, además,, una de las apuestas más sonadas sobre su identidad, lo que descolocó a los investigadores, que se decantaron así por nombres como Beatriz Luengo en el caso de los Javis, Ana Milán se decantó por que se trataba de Marta Sánchez , mientras que Alaska apostó por Chenoa , todas ellas artistas de la canción que, a excepción de la primera,

Antes de desvelar su identidad, la concursante confesó que "la primera vez que vi mi máscara, pensé que 'Mask Singer' sería una experiencia salvaje: cantar, bailar, ocultar mi identidad y todo, llevando una máscara de cobra... Qué locura". "Bajo mi piel de serpiente, me he sentido fuerte y poderosa, pero también completamente vulnerable. Nunca había vivido nada igual y supongo que de eso va 'Mask Singer': enfrentarte de cara a tus miedos", prosiguió la concursante, en un vídeo recopilatorio de su experiencia, antes de dejar a los investigadores sin ningún acierto por segunda vez en la misma noche.

"Antes he dicho que era mi máscara favorita con la cabeza puesta, pero sin ella, es la mejor que ha pasado por aquí", elogió un pletórico Javier Ambrossi. Ante la pregunta de "qué haces aquí", Ugarte respondió que "jugar, pasármelo como una enana". "Siempre me ha gustado muchísimo, desde pequeña, cantar y me ha dado mucho pudor siempre. Y cuando llegó esta oportunidad, sin que me vean...", declaró la actriz, cuyo nombre fue descartado por Milán en una de las galas por lo bien que había cantado.

Dicha opinión fue compartida por sus compañeros, dada "la manera de moverse y la voz" de Cobra, especialmente tras su actuación con Ruth Lorenzo en la semifinal. Tras recibir sus muchas alabanzas, Ugarte admitió que "el mundo twerking y como de seducción, me hace muchísima gracia pero nunca me atrevo porque siempre soy como la megacorrecta de la vida y he dicho: no, no. Con Cobra voy a sacar". Asimismo, la concursante confesó que "me he enamorado de mi máscara" y alabó el trabajo de todo el equipo: "Es una experiencia profesional y humana brutal. Así que, de verdad, gracias".