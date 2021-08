Ana Arias ('El pueblo 3'): "A 'Cuéntame' también llegué el tercer año y estuve 16 temporadas... Ahí lo dejo"

Entrevistamos a Ana Arias, Javier Losán, Vicente Gil y Ruth Díaz, para que nos cuenten todos los secretos y curiosidades del rodaje de 'El pueblo' antes del estreno de la tercera temporada.

Sergio Navarro

La tercera temporada de 'El pueblo' ya se encuentra en pleno rodaje con numerosos fichajes. En un descanso, hablamos con algunos de los intérpretes durante su visita al CineFan de Úbeda para intentar sacarles algo de información de la nueva tanda de capítulos. Javier Losán, Ruth Díaz y Vicente Gil son ya veteranos en esta ficción a la que se suma Ana Arias. Los cuatro nos cuentan además las anécdotas más surrealistas que han vivido en el pueblo durante el rodaje de la serie.

Titulares de Ana Arias, Javier Losán, Ruth Díaz y Vicente Gil

Javier Losán: "Lo normal para que la serie siga tras el final de la T2 es que se abra a nuevos urbanitas"

J.L.: "La temporada 3 es la más divertida de todas con tramas muy potentes"

Ruth Díaz: "En la tercera temporada llega más modernidad al pueblo"

Vicente Gil: "Nos hubiese gustado que no murieran los dos personajes del final de la 2, pero la televisión es así"

Ana Arias: "Cuando llegué a 'Cuéntame' iba a ser una temporada y he estado 16"

A.A.: "A 'Cuéntame' también llegué el tercer año y estuve 16 temporadas... Ahí lo dejo"

A.A.: "Cuando me fui de 'Cuéntame' sabía que salía de una serie buenísima y no sabía que vendría después y aparece 'El pueblo' que me muero de la risa"

A.A.: "Pasar de rodar en platós a grabar en un valle es un regalo de Dios"

R.D.: "Te levantas por la mañana y oyes pajaritos; es un privilegio estar ahí"

A.A.: "Vivimos allí y se genera como un 'Gran Hermano'; pero edredoning no hacemos"

J.L.: "Este año por tema de Covid no se puede visitar el pueblo mientras dure el rodaje"

V.G.: "El pueblo deja de ser un pueblo y se convierte en un plató"

R.D.: "Fui da dar un paseo y al volver había unas señoras entrando en mi casa"

J.L.: "Los actores, parte de producción y dirección vivimos en el pueblo y otros en hostales de alrededor"

J.L.: "Las puertas siempre están abiertas, solo se cierran cuando nos vamos los fines de semana"

J.L.: "La segunda temporada llegará a mediados de diciembre en Telecinco y la tercera en Amazon tras las Navidades"