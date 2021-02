Ana María Polo increpa a una niña por hablar inglés: "Aquí hablas español, no me importan tus retos cochinos"

La jueza amenazó a la niña con echarla de 'Caso cerrado', burlándose de ella por no querer hablar en español.

Ana María Polo es una abogada y presentadora cubana que cumple el rol de jueza dentro del programa 'Caso cerrado', en Telemundo, un programa al estilo 'De buena ley' que presentaba Sandra Barneda en Telecinco. La mujer es un rostro lleno de polémica y así lo ha demostrado durante una emisión de su programa, en el que ha increpado a una niña que acudía al plató por no querer hablar en español y hacerlo en inglés.

La joven, de origen colombiano, aseguraba, en un programa emitido recientemente en Ten, que se encontraba más cómoda en el inglés y entraba en plató saludando con un "hello, good afternoon". Polo se negaba a que no hablara en español: "Esto es un programa español, aquí tú hablas español y nosotros no ponemos letreritos. Tú te llamas Luna", le reprochaba, asegurando con tono de burla que su nombre no es "Moon".

Luna trataba de defenderse, pero era cortada continuamente por la abogada, que acabó perdiendo las formas: "Escúchame, si no hablas español, te vas (...). A mí no me vas a hacer retos, no me interesan tus retos estúpidos, cochinos e idiotas". Ana María Polo seguía con su discurso, asegurándole que lo que le "corre en esa sangre es Colombia". Ya con un ultimátum entre gritos, finalmente la pequeña pudo ante la presentadora y le respondió con un "sí, señora" en castellano.