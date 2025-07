Lista completa de nominados a los Emmy 2025

Por Alejandro Rodera | |

El verano no detiene la rueda seriéfila y, sin duda, Brenda Song son los encargados de compartir la lista completa de proyectos y talentos que tratarán de alzarse con los prestigiosos premios entregados por la Academia de Televisión. En esta ocasión,en el Peacock Theater angelino.

Entre el amplio abanico de títulos y nombres emergerán las sucesoras de 'Shogun', 'Hacks' y 'Mi reno de peluche', que se alzaron en 2024 con los máximos reconocimientos al ser reconocidas como el mejor drama, la mejor comedia y la mejor miniserie, respectivamente. De todas ellas, tan solo 'Hacks' puede repetir la gesta, aunque, al igual que sucederá en las otras categorías, no lo tendrá nada sencillo al enfrentarse a candidatas muy potentes.

'Hacks' intentará revalidar su éxito tras imponerse en 2024 como mejor comedia

Lista completa de nominados

Mejor serie de drama

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Mejor serie de comedia

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Mejor TV Movie

'Bridget Jones: Loca por él'

'El abismo secreto'

'Nonnas'

'Mountainhead'

'Rebel Ridge'

Mejor miniserie

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

Mejor actor de reparto de una serie de drama

Mejor actor invitado de una serie de drama

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

Mejor actriz invitada de una serie de drama

Mejor dirección de una serie de drama

Janus Metz, por 'Andor'

Amanda Marsalis, por 'The Pitt'

John Wells, por 'The Pitt'

Jessica Lee Gagné, por 'Separación'

Ben Stiller, por 'Separación'

Adam Randall, por 'Slow Horses'

Mike White, por 'The White Lotus'

Mejor guion de una serie de drama

Dan Gilroy, por 'Andor'

Joe Sachs, por 'The Pitt'

R. Scott Gemmill, por 'The Pitt'

Dan Erickson, por 'Separación'

Will Smith, por 'Slow Horses'

Mike White, por 'The White Lotus'

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

Mejor dirección de una serie de comedia

Ayo Edebiri, por 'The Bear'

Lucia Aniello, por 'Hacks'

James Burrows, por 'Clásicos modernos'

Nathan Fielder, por 'Los ensayos'

Seth Rogen y Evan Goldberg, por 'The Studio'

Mejor guion de una serie de comedia

Quinta Brunson, por 'Colegio Abbott'

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, por 'Hacks'

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton y Eric Notarnicola, por 'Los ensayos'

Hannah Bos, Paul Thureen y Bridget Everett, por 'Somebody Somewhere'

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez, por 'The Studio'

Sam Johnson, Sarah Naftalis y Paul Simms, por 'Lo que hacemos en las sombras'

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

Philip Barantini, por 'Adolescencia'

Shannon Murphy, por 'Dying for Sex'

Helen Shaver, por 'El Pingüino'

Jennifer Getzinger, por 'El Pingüino'

Nicole Kassell, por 'Sirenas'

Lesli Linka Glatter, por 'Día cero'

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

Jack Thorne y Stephen Graham, por 'Adolescencia'

Charlie Brooker y Bisha K. Ali, por 'Black Mirror'

Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether, por 'Dying for Sex'

Lauren LeFranc, por 'El Pingüino'

Joshua Zetumer, por 'No digas nada'

Mejor serie de animación

Mejor Talk Show

'The Daily Show'

'Jimmy Kimmel Live'

'The Late Show With Stephen Colbert'

Mejor Reality

'The Amazing Race'

'RuPaul's Drag Race'

'Survivor'

'Top Chef'

'The Traitors'

Adam Scott y Britt Lower en 'Separación'

Las grandes favoritas

La serie que más nominaciones ha conseguido cosechar, sumando también las categorías técnicas, es 'Separación', que ha acaparado 27 menciones, mientras que 'El Pingüino' ha logrado 24 nominaciones. Por lo tanto, la ficción de Apple TV+ parece partir como la principal favorita en la categoría de drama, aunque tendrá que batir a recién llegadas como 'The Pitt' y repetidoras como 'The White Lotus'. En lo que respecta al ámbito de las miniseries, la obra de DC, pese a ser la que mejores números tiene, podría caer frente al gran fenómeno de la temporada, 'Adolescencia', que cuenta con 13 nominaciones. Por su parte, 'The Studio' es la comedia más nominada con 23 reconocimientos.