La expareja del productor protagoniza un surrealista momento en su primera cámara oculta.

8TV

Ángela Dobrowolski, la exmujer de Josep María Mainat comienza su carrera televisiva. Después de su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', se incorpora como reportera en '8maníacs', el formato emitido en 8TV. Allí tendrá una sección de cámaras ocultas que tratará de divertir a los espectadores. De hecho, su primera intervención no ha dejado indiferente, ya que ha aparecido esposada por la calle y "huyendo" de la Policía.

"He tenido una discusión de tráfico y la policía ha reaccionado muy desmesuradamente", explicó Dobrowolski al trabajador de la peluquería en la que entró, sin previo aviso. La alemana tenía la misión de que el trabajador le escondiese de la policía, por lo que no dudó en usar todo tipo de propuestas para cumplir con su cometido: "Córtame el pelo, no pasa nada", comentó visiblemente alterada, haciendo un guiño a cuando apareció tras la polémica con un cambio de look.

Pese a su insistencia, el peluquero no quiso saber nada del supuesto enturbio y la invitó a salir de su local. "No está el responsable, lo siento", insistió el hombre. De esta manera, la que estuviera acusada de intentar matar a su marido y ocupase decenas de titulares, tuvo que desvelar que se trataba de una broma para la pequeña pantalla. ¿Cuál será la próxima broma que realizará en el formato? ¿Tendrá más peso dentro de la cadena autonómica?