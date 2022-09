'Avenue 5' sufre un motín en el tráiler de la segunda temporada

HBO |

La pérdida de rumbo de la nave de 'Avenue 5' no hará más que intensificarse en una segunda temporada que, a juzgar por su tráiler, abrazará aún más el caos. De esa falta de orden nacerán muchísimos más frentes abiertos, que el capitán Ryan Clark no tiene ninguna intención de cerrar. De hecho, el personaje interpretado por Hugh Laurie se siente más cómodo huyendo del conflicto y no reconociendo sus errores.

Los nuevos episodios mostrarán las consecuencias del error de viraje que ha provocado que un viaje que iba a durar ocho semanas en primera instancia, vaya a extenderse durante ocho años. En cambio, los pasajeros que se habían embarcado en una travesía apacible y turística no están tan tranquilos ante esa situación, por lo que se desatará un motín que varios miembros de la tripulación intentarán calmar.

Entre los intérpretes que acompañan a Laurie en el elenco se encuentran Josh Gad, Zach Woods, Lenora Crichlow o Suzy Nakamura, mientras que el creador de 'Veep', Armando Iannucci, repite como showrunner tras haber concebido el proyecto. El estreno de la segunda temporada tendrá lugar el 10 de octubre a través de HBO, por lo que no debería tardar mucho más en aterrizar en España de la mano de HBO Max.