Rigoberta Bandini responde a los que aseguran que "Ay mama" no se va a entender fuera de España.

Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana

Los trece participantes del Benidorm Fest ya están en la ciudad alicantina para celebrar el gran evento. Mientras los de la primera semifinal hacen su primer ensayo, los de la segunda han estado presentes en su primera rueda de prensa desde Benidorm y, como no podía ser de otra manera, han hablado con FormulaTV. Prácticamente recién llegados y con esta experiencia en su momento más álgido, los concursantes nos cuentan sus primeras impresiones in situ.

También nos detallan cómo ha sido el viaje desde Madrid y cómo está siendo la convivencia en las primeras horas, pues todos están compartiendo hotel en Benidorm. Una vez hecha la prueba de vestuario, Rigoberta Bandini, Rayden, Marta Sango, Sara Deop y Xeinn nos cuentan sus sensaciones, al igual que Gonzalo Hermida, que pocas horas después anunciaba haber dado positivo en Covid.

Algunos de ellos también se animan a darnos alguna pista de cómo será la puesta en escena y otros se animan a contarnos más detalles, como Rayden que asegura si su Goku aparecerá en el escenario. Por su parte, Rigoberta Bandini responde a todos los que dicen que su "Ay mama" no se va a entender fuera de España, pero ella asegura que "mama" se entiende en todo el mundo, al igual que "teta" y "Delacroix". "Es una canción muy internacional, quien no lo quiera ver que no lo vea, pero lo es".