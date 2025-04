Por Beatriz Prieto | |

Gala y Koldo en la gala 6 de 'Supervivientes 2025'

El jueves 10 de abril, ' Supervivientes 2025 ' alcanzó su sexta gala semanal a cargo de Jorge Javier Vázquez , tras la salvación de José Carlos Montoya en la cita de ' Supervivientes: Tierra de nadie '. Los tres protagonizaron así una votación en manos de la audiencia, que

Ya al comienzo de la cita, los porcentajes evidenciaban que había un claro "favorito" a abandonar su playa, al cosechar el apoyo solo del 9% de los votos, frente al 31% del segundo más votado y el arrollador 60% que salvó a Anita en primer lugar, en una ceremonia de salvación exprés a causa del temporal y el frío que atenazaba a los tres nominados bajo la lluvia. De hecho, Gala se arrojó al agua directamente, al ser incapaz de ponerse de pie sobre la trampilla por el temblor de sus piernas

Ya al resguardo de la palapa, Vázquez invitó tanto a Koldo como a Gala a elegir a uno de sus compañeros para lanzar un alegato a su favor. "Creo que la mejor manera de defender a Gala es con la verdad, y es que desde hace más de una semana no es ella misma", comenzó Pelayo Díaz. El concursante recordó que "conocí a una Gala fuerte, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de seguir aquí y creo que esas tres cosas no se están cumpliendo", antes de señalar que "creo que ha conseguido muchas cosas, pero ahora su cometido es otro", en una clara apuesta por su marcha, al igual que la propia Gala.

Gala se encuentra con los habitantes de Playa Misterio en la gala 6 de 'Supervivientes 2025'

"Estaba llegando a mi límite"

Por su parte, Koldo escogió a Borja González: "Es un tío que tiene más energía que nosotros seis con su edad. Se levanta ya andando, cogiendo leña, nos da cariño, abrazos, lo revienta en las pruebas". "Creo que queda Koldo para rato", remató el concursante, en favor de su compañero, quien finalmente descubrió que se había salvado y seguía formando parte del reality. Esto ponía punto final al concurso de Gala, quien rompía a llorar, agradecida, antes de despedirse de sus compañeros uno por uno.

"Ha sido una semana muy dura, además con el temporal", señaló Laura Madrueño al recibir a la concursante con un abrazo. "Soy muy autoexigente y no quería tener que renunciar. Estaba llegando a mi límite", confesó Gala, dado que quería "irme de buena forma" del reality. "Me siento demasiado agradecida con esta oportunidad, ha sido increíble en lo bueno y en lo malo, inolvidable. He conocido a gente maravillosa", aseguró la valenciana, quien se quedó boquiabierta al descubrir a sus excompañeras Nieves Bolós y Makokeen Playa Misterio, junto a Manuel González.