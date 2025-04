Manuel Ríos San Martín vuelve al cine tras 'No te fallaré': "Llegó a existir una serie de 'La huella del mal'"

Por Héctor Alabadí | |

"Prometedme que nunca vais a cambiar y siempre vamos a estar juntos. Siempre". Si te sentiste uno más de la pandilla del Colegio Azcona a finales de los noventa, seguro que recuerdas esta frase que pronuncia Valle (Eva Santolaria) en 'No te fallaré', la secuela cinematográfica de la serie de Antena 3 que dirigió Manuel Ríos San Martín. Ahora, 24 años después de su ópera prima, el madrileño regresa a la gran pantalla con la película 'La huella del mal', que ya está disponible en salas de cine.

Rodada en el mágico entorno del Yacimiento Arqueológico de la Sierra de Atapuerca, el largometraje está protagonizado por rostros muy ligados a la televisión como Blanca Suárez, Daniel Grao, Aria Bedmar, Víctor Palmero, Pablo Rivero y Fernando Cayo, entre otros. El punto de partida de la cinta es una visita escolar al Centro de Arqueología Experimental, donde unos alumnos descubren el cadáver de Eva Santos, una joven del cercano pueblo de Atapuerca. Su cuerpo aparece desnudo y en posición fetal, como parte de un inquietante ritual que recuerda a un asesinato similar ocurrido seis años atrás. ¿Ha vuelto el "asesino del yacimiento", que entonces logró escapar?

Desde FormulaTV hablamos con Manuel Ríos San Martín para conocer el proceso creativo de adaptar su propia novela, junto a la guionista Victoria Dal Vera, y para analizar su vuelta al cine con 'La huella del mal' tras su experiencia en 2001. Además, reflexiona sobre si 'Compañeros' y 'No te fallaré' podrían contar con una secuela televisiva o cinematográfica, uniéndose así a la fiebre nostálgica que invade a la industria audiovisual tanto a nivel nacional como internacional.

Manuel Ríos San Martín, director y guionista del largometraje 'La huella del mal'

'La huella del mal' propone algo completamente diferente, con más protagonismo femenino y empatía en la trama

Después de debutar en el cine con 'No te fallaré', vuelves a la gran pantalla con 'La huella del mal', una adaptación de tu propia novela. ¿Cómo definirías este largometraje?

En España se hace muy buen cine policíaco, pero la mayoría responde a un tipo de película: protagonistas masculinos con mucha testosterona, violentos, duros, con un tema de corrupción o de drogas de fondo y con una estética algo "sucia". Y el caso es que suelen estar muy bien hechas, pero 'La huella del mal' propone algo completamente diferente: mayor protagonismo femenino, más empatía en la trama, más emociones, unos paisajes espectaculares en exteriores, bosques, cuevas, excavaciones arqueológicas. El tono es distinto.

¿Qué ha supuesto para ti trasladar tu visión literaria al formato cinematográfico?

Pues es como un sueño, la verdad. Poner en imágenes algo que has imaginado y escrito en una novela es increíble. Sobre todo, cuando crece tanto porque los actores están estupendos, la fotografía de Ángel Iguácel es fantástica y la dirección artística de Juan Mula espectacular. Y ya cuando terminas el montaje y retocas el color con mucho mimo, ves cómo queda con la música de Pepe Herrero... es un momento increíble. Creo que todo el equipo ha hecho un gran trabajo que merece disfrutarse en pantalla grande. Es una película muy bien producida por La Charito Films, que han apostado muy fuerte por este proyecto. Estoy muy agradecido.

¿Te planteaste convertirlo en una serie en vez de en una película?

Llegó a existir un primer proyecto como serie de televisión, incluso fuimos a localizar a Atapuerca, pero con la pandemia se paró. Ahora ya solo la puedo verlo como película.

¿Cuánto te ha ayudado haber trabajado previamente a la escritura en la documentación, con la ayuda de José María Bermúdez De Castro, uno de los directores de Atapuerca?

La colaboración con José María (entonces codirector de Atapuerca) ha sido una de las mejores experiencias de todo el proceso de la novela y después de la película. He aprendido un montón sobre prehistoria y sobre la esencia del ser humano. Hemos tenido cientos de conversaciones sobre qué nos hace humanos, cómo era la violencia hace 400.000 años o las relaciones entre los machos y las hembras. He intentado que todo eso quede reflejado en la historia. Además, José María entendía muy bien las necesidades; yo le preguntaba cómo podría defender un personaje una determinada teoría, aunque no fuera cierta. Y, además, es de una precisión admirable.

Rodar en Atapuerca ya queda para la historia

¿Cómo ha sido rodar en Atapuerca?

Ser la primera producción a la que dejan entrar en los yacimientos, el museo... para rodar una película es algo de lo que me siento muy orgulloso. Eso ya queda para la historia. Fíjate, en el año 99 trajimos a Juan Luis Arsuaga a un capítulo de la serie 'Compañeros' y, desde entonces, siento fascinación por los yacimientos. Como te imaginarás, rodar allí veinticinco años después ha sido emocionante.

Aria Bedmar como Inés en una secuencia de la película 'La huella del mal'

¿Qué elementos de la novela crees que funcionan mejor en la pantalla?

Las novelas policiacas son más agradecidas de adaptar si tienen una trama y unos personajes potentes. Cuando escribo una novela, intento que las localizaciones sean muy visuales. Necesito imaginármelas. Entonces, trasladarlas a una película siempre es más fácil y espectacular. Aun así, no es lo mismo escribir que ver, por eso hay tramas que en la película han tenido mayor desarrollo, como los jóvenes excavadores obsesionados con la prehistoria. En la novela no tienen tanta presencia, y aquí ha creído importante que sí que tuvieran más, dan acción a la trama.

¿Y el mayor desafío?

Tal vez, el rodaje de la secuencia en el desfiladero de la Yecla. Es una larga pasarela de seis metros de altura sobre el río que atraviesa serpenteando entre dos montañas. A penas tiene un metro de ancha. Aunque íbamos con equipo reducido, rodar allí fue muy complicado, pero la secuencia creo que ha quedado espectacular, ha merecido la pena. Es un momento muy importante de la película. Pero meter un equipo de más de veinte personas en ese espacio era complejo. Había que desplazarse en fila india. Para las actrices fue un reto, las condiciones fueron muy duras, pero tanto Aria como Blanca están fantásticas, fueron capaces de concentrase a pesar de las circunstancias.

Blanca Suárez interpreta a la inspectora Silvia Guzmán en 'La huella del mal'

Blanca Suárez es la primera vez que hacía de inspectora, ¿cómo te planteaste el personaje?

La mayoría de los protagonistas femeninos que hay en el género policiaco son personajes antipáticos y agresivos, que asumen los roles de típicos masculinos. Yo quería huir de eso y hacer una policía más empática y emocional. Yo creo que eso fue lo que le atrajo a Blanca del personaje. Es una apuesta diferente. La inspectora Silvia Guzmán no grita, no es violenta, siente empatía por las víctimas y se le nota, no intenta parecer dura. No necesita levantar a la voz a sus subordinados, le basta con decir las cosas con personalidad. Eso no quita para que cuando deba hacer frente al personaje de Daniel Grao sea capaz de ponerlo en su sitio. Esa relación funciona muy bien. No se conocían apenas y, sin embargo, han tenido química durante el rodaje; cuando se miraban pasaban cosas y yo solo tenía que poner la cámara para registrarlas. Por eso hay tantos primeros planos, quería esa expresividad. La película deja bastante hueco para las emociones de los protagonistas, más de lo normal en este género.

La coordinadora de intimidad es fundamental en las secuencias de sexo

La película tiene algunas escenas de sexo complicadas y muy dramáticas, ¿cómo las habéis afrontado?

La coordinadora de intimidad es fundamental en las secuencias de sexo. No solo para las actrices y los actores, sino también para el director. Si lo hace bien, crea un ambiente de seguridad muy necesario. Yo conocía de antes a Aria Bedmar y a Daniel Grao, y teníamos confianza, pero puede haber detalles que no les gusten y que no se atrevan a comentármelos por ser el director. Para eso está bien la figura de la coordinadora, en este caso Greta Felici, que lo ha hecho con una naturalidad estupenda. A Blanca Suárez la conocía menos, pero es muy fácil trabajar con ella, e incluso me hizo algunas propuestas sobre lo que haría su personaje. Todos los actores se han arriesgado mucho en este proyecto, estoy muy agradecido a su entrega.

La industria televisiva y cinematográfica ha cambiado muchos en los últimos años ¿Qué diferencia crees que existe entre realizar un thriller para cine y uno para televisión, especialmente en términos de ritmo y construcción de la tensión?

El otro día le oía decir a Daniel Grao que daba igual el medio, que la mayor diferencia está en el presupuesto. Y a veces, las series tienen un presupuesto comparable con algunos largometrajes. De todas maneras, creo que la estructura sí debe ser distinta. No acabo de entender cuando se dice que una serie es como una película de seis horas. A mí me parece que eso no funciona, la estructura de una serie no es igual que la de un largometraje, ni el ritmo, ni la construcción de personajes. Y, aunque los televisores cada vez son más grandes, es verdad que en cine te puedes permitir grandes planos generales que a lo mejor en televisión se hacen un poco largos. Otro tema esencial es el sonido. En una sala se escucha infinitamente mejor. Pero sí sabes hacer una buena serie creo que sabrás hacer una buena película.

Daniel Grao da vida a Daniel Velarde en la película 'La huella del mal'

Es curioso que tu primera película fuese una adaptación/secuela cinematográfica de tu serie, 'Compañeros', y ahora tu segundo largometraje se base en tu novela, ¿te planteas apostar por un proyecto de cine que no tenga vinculaciones a obras previas?

Es cierto, no lo había pensado. Ambos son dos proyectos que considero muy personales a pesar de eso. Sí que es posible que siga por ese camino, porque otras de mis novelas tienen opciones de llevarse a la gran pantalla o a la televisión.

Han pasado 24 años desde tu primera película, ¿por qué has tardado casi un cuarto de siglo en volver a la gran pantalla?

Pues mira, esto no lo he contado nunca. En la época de Globomedia, se juntaron dos circunstancias: por un lado, el éxito de los primeros veinte episodios de 'Más que amigos' y por otro la estupenda taquilla que tuvo la película 'No te fallaré'. En ese momento, Telecinco nos ofreció hacer de tres a seis películas en dos años. Creo que fue una oportunidad fantástica, pero en la productora no lo tuvieron claro, no querían despistarse del trabajo en televisión, que es lo que nos daba el éxito en ese momento. Yo creo que de aquella idea salieron proyectos posteriores como 'Días de fútbol' (con un reparto que recordaba al de 'Más que amigos').

Después de eso me fui a BocaBoca y seguí trabajando en televisión, que es un medio bastante absorbente, no te deja mucho tiempo para otras cosas. Para sacar adelante un proyecto de cine más personal necesitas una dedicación de un par de años, y no es tan fácil de compatibilizarlo con otros trabajos. Ya en el año 2015 o por ahí empecé a escribir novela, me fue bien, y eso también me llevó mucha dedicación. Por eso no me ha quedado tiempo de volver al cine hasta ahora, pero me he dado cuenta de que me apetecía mucho.

Eva Santolaria y Antonio Hortelano en una imagen promocional de 'No te fallaré'

¿Qué aprendiste en 'No te fallaré' que te ha servido para 'La huella del mal'?

El proceso técnico de una película sobre todo en la posproducción sí es diferente a la de la televisión. Y en 'No te fallaré' aprendí mucho sobre color y sonido en sala grande, por ejemplo. Todo eso me ha venido muy bien para la experiencia actual. Aunque 'No te fallaré' estaba rodada en celuloide y ahora ya se hace todo en digital. Todas mis miniseries ('Raphael', 'Rescatando a Sara' o 'Soy el Solitario') estaban también en digital, así que era un formato que ya conocía. Y manejar un presupuesto mucho mayor al de un capítulo es algo que implica decisiones diferentes, más responsabilidad incluso.

¿No te planteaste recurrir a alguno de tus actores y amigos de 'Compañeros'?

Miguel Rellán estuvo a punto de hacer uno de los papeles de la película, pero al final no pudo por fechas.

Acaba de finalizar el rodaje de 'Aída y vuelta', una película basada en la sitcom 'Aída' que juega con la metaficción, ¿ves posible explorar este tipo de narrativa en un 'No te fallaré 2'?

Es curioso, pero ahora mismo 'No te fallaré' no se puede encontrar en ninguna plataforma. En teoría los derechos los tiene FlixOlé, pero no está colgada. Voy a ver si me entero por si tiene solución. Creo que sería un éxito en una plataforma. La he vuelto a ver hace poco y la película aguanta muy bien de realización, sigue siendo moderna, tiene ritmo. Muchos fans me escriben preguntándome porque no la pueden ver. Y es sorprendente porque la serie sí está tanto en Antena 3 como en Prime Video. Así que, primero hay que conseguir que la gente pueda ver la original y ya nos plantearemos la secuela (risas).

La pandilla de 'Compañeros', la exitosa serie de Antena 3

De hecho, ya preparaste un proyecto para Neox que jugaba a la metaficción y que de algún modo recuperó RTVE Play con 'Colegas'.

Sí, era un proyecto bastante divertido para grabar diez años después del final de 'Compañeros'. Pero en ese momento no había dinero para los canales de TDT, porque era un proyecto más pequeño y personal, así que no salió.

Sería razonable volver con dos o tres episodios de 'Compañeros'

Atresmedia está apostando por recuperar marcas icónicas como 'Un paso adelante', 'Física o química', 'Los protegidos' o 'El Internado', ¿por qué crees que 'Compañeros' no ha vuelto? ¿Hay planes de recuperarla con una secuela o reinicio?

Hay gente que me pregunta si yo fui el creador de 'Compañeros'. Siempre digo que no, que era un gran equipo encabezado por Manuel Valdivia en el que estábamos Nacho Cabana, Felipe Mellizo y yo, entre otros. Eso sí, fui director y guionista y, cuando Valdivia se fue a hacer 'Policías, en el corazón de la calle', me quedé como productor ejecutivo de más de noventa episodios y como director de la película. Hoy en día, es muy difícil plantearse cómo sería el regreso de 'Compañeros'. Y más, teniendo en cuenta que existe la película. Para mí, la gran pregunta sería qué ha sido de Quimi. El que tenga esa respuesta, creo que tendrá la clave para hacer la serie.

De todas maneras, nunca se sabe, para Antena 3 sería un acontecimiento, pero hay que tener mucho cuidado en no defraudar a los seguidores. Es algo para pensar con detenimiento. Igual algún día se hace, ¿por qué no?

Si 'Compañeros' regresase, ¿con qué formato te la imaginas?

Yo veo que a Atresplayer le funcionan muy bien los regresos de las series en dos o tres episodios en plan 'FoQ'. Eso sería bastante razonable porque atraería a los fans, pero tampoco implicaría un compromiso por parte de los actores a largo plazo.

Vivimos en un momento de sobredosis de contenidos que se devoran, con una vida muy efímera, ¿crees que puede repetirse un fenómeno como el de 'Compañeros'?

Ya no se pueden repetir fenómenos como 'Compañeros', 'Médico de familia', 'Farmacia de guardia' o 'Manos a la obra'. Las audiencias hoy en día son otra cosa. Al menos, a nivel nacional, sabes que tu serie no va a tener más de un millón y medio de espectadores en ningún caso. De hecho, aunque no hay datos fiables, los grandes éxitos de las plataformas dudo que pasen de 300.000 visionados completos de los todos los capítulos. Comparado con los diez millones de 'Médico' o los cinco de 'Compañeros'... Esos tiempos no volverán, media España viendo un mismo programa de televisión. Bueno, solo si ganamos otro mundial (risas).

Después de 'La huella del mal', ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Te planteas adaptar otra de tus novelas?

Es una de las opciones, he vendido los derechos de otra de mis novelas, 'Donde haya tinieblas', a Sony, y ya está la adaptación terminada. La escribí junto a Victoria Dal Vera y la empezaremos a mover en breve. También es policiaca. Y mi última novela, 'El olor del miedo' la estoy trabajando junto a Mónica Martín Grande como largometraje. Tiene muy buena pinta.

¿Tendremos que esperar 24 años más para ver tu siguiente película?

Espero que no, porque sería ya muy viejito (risas).