'Cobra Kai' te invita a su mayor torneo en el teaser de la cuarta temporada

La guerra se libra en el torneo de kárate de All Valley en la cuarta temporada de 'Cobra Kai', que se estrena en Netflix en diciembre.

El tatami del torneo de kárate de All Valley nos mostrará los enfrentamientos más cruentos de la historia de 'Cobra Kai'. Desde el arranque de la serie, se han ido desarrollando enemistades muy claras que terminarán de estallar en este esperado evento. Tanto los personajes jóvenes como los veteranos tienen algo en juego en la cuarta temporada de la serie de Netflix, que finalmente ha recibido un mes de estreno mientras completa su postproducción.

Como se había anunciado previamente, el lanzamiento de la cuarta temporada estaba previsto para el trimestre final de este año, al igual que el de los regresos de 'You' y 'The Witcher', y, siguiendo la estela del brujo, Johnny y Daniel regresarán en diciembre. Así lo confirma el teaser que nos invita a no perdernos el torneo, aunque no se llega a anunciar una fecha concreta de lanzamiento, para la cual habrá que esperar un poco más, así como para disfrutar de un tráiler completo de lo que está por venir.

Aun así, ya sabemos que el gran fichaje de la temporada es el de Thomas Ian Griffith, que volverá a interpretar a Terry Silver para dar apoyo a Kreese. Bajo el ala del villano se encuentra Robby y Tory, que tratarán de liquidar a sus principales enemigos, Miguel y Samantha, que entrenarán juntos tras la unión de fuerzas de Johnny y Daniel.