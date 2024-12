Por Pablo Fernández Pérez |

El programa 'Y ahora, Sonsoles' dedicó una parte de su entrega del 12 de diciembre a exponer los abusos por parte de personas con altos cargos en el mundo del espectáculo y la televisión. Para ello, invitó a la cantante y bailarina Regina do Santos. La artista brasileña contó sus experiencias con estas situaciones tan desagradables de las que ha sido víctima toda su carrera.

Regina Do Santos y María José Suárez en 'Y ahora, Sonsoles'

(...) Hay gente que intenta cosas, que intentan acercarse", comenzaba la cantante. ". Lo que pasa es que es poco a poco, se viene acercando uno, otro, y", señalaba Do Santos mostrando que sabía bien de lo que hablaba. "Tú vas a un programa,. Entonces te entusiasmas y", añadía.

"Estás en una habitación del hotel y, en ese momento, te viene una copita, unas flores, regalos. Y, al rato de dejar eso en tu habitación, viene la persona que se quiere acercar a ti. Tú te piensas que te viene a explicar cosas del programa y resulta que viene, te agarra, te coge del pecho y te toca el cuello. Es como un impacto, no te lo esperas", revelaba la bailarina. "Cuando dices no, te dicen: 'Pues entonces acabas de perder todo lo que tenías que hacer y ya te puedes largar para tu casa' (...) y luego hay otros que te amenazan con decirte que no vas a trabajar más, no vas a grabar ningún disco más", relataba la brasileña.

"La gente cree que es solo nuestro ámbito, pero es el ámbito del cine, la televisión, la actuación (...) los poderosos se creen con el derecho de hacer lo que le da la gana (...) esta gente domina todo", denuncia Do Santos y añade: "Hay muchas veces que tú te sientes como nada, porque uno tiene que comer, pagar el piso, la hipoteca. He llorado 'lágrimas de sangre', te sientes la última porquería del mundo (...) hay veces que yo pensaba que ojalá haber nacido hombre".

El punto de vista de María José Suárez

"Esto en el mundo de la moda claro que pasa y en el mundo de la televisión también pasa", señalaba la modelo y presentadora María José Suárez, colaboradora del programa de Sonsoles Ónega. "Yo he tenido también este tipo de proposiciones, obviamente. Me han dejado caer que iba a tener este programa o trabajar en esta cadena, insinuándose (...) Se sale de eso con una sonrisa, escurriendo el bulto", aseguraba Suárez.