Los creadores de 'La Unidad' saltan a 'Marbella' en el teaser de la nueva serie de Movistar

Movistar Plus+ |

Movistar Plus+ está dejando correr a sus 'Galgos' antes de volver al mundo de la noche de la mano de 'El Inmortal', que lanzará su segunda temporada el 22 de febrero. Y ahí no acabará la disección criminal, ya que la plataforma de Telefónica ha anunciado que 'Marbella' estará disponible en algún momento de abril. Por el momento, no se ha confirmado el día concreto y, como suele ser habitual, se ha arrancado la promoción acotando el mes y lanzando un teaser.

El avance se centra principalmente en el personaje interpretado por Hugo Silva, César, un abogado que ha conseguido ganarse una exitosa reputación en la Costa del Sol. Sus pocos escrúpulos le convierten en el letrado ideal para sumirse en los entramados criminales afincados en Marbella, con los cuales guarda una estrecha relación aparentemente cordial, al menos hasta que se ve necesitado de ayuda por habérsela jugado demasiado.

Dani de la Torre y Alberto Marini son los encargados de desarrollar la ficción tras haber hecho lo propio durante las tres temporadas de 'La Unidad'. En esta ocasión, han unido fuerzas con dos conocedores del contexto marbellí, los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que ejercen de productores ejecutivos de esta serie de seis episodios.