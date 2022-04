La representante de España en Eurovisión 2022 protagoniza este divertido momento en el que sustituye a Massiel en el mítico inicio de la serie.

Chanel Terrero se ha convertido en la protagonista de un montaje que ha subido a redes sociales la cuenta oficial de 'Cuéntame cómo pasó'. En él, la artista cubana ocupa el lugar de Massiel en el mítico inicio de la serie, donde la familia Alcántara escucha la actuación de la representante en Eurovisión. Destaca ver a Merche (Ana Duato) moverse en la mesa a ritmo de "SloMo", así como a Herminia (María Galiana) expresar su gusto por la canción, con la que todos parecen estar embobados mirando a la televisión.

"¡A mí me encanta, abuela!", dice Toni (Pablo Rivero), mientras no puede dejar de mirar la pequeña pantalla, a lo que ella contesta: "¡Es muy pegadiza! Eso es lo que vale en Eurovisión". Por otra parte, María (Paula Gallego) añadió a las palabras de su hermano: "¡Ganamos seguro!", hecho que no desencamina tanto de la realidad, donde la intérprete es una de las favoritas a llevarse el micrófono de cristal, ocupando la quinta posición de los rankings de las casas de apuestas. De esta ingeniosa manera, la popular serie de la televisión celebra sus 400 episodios en antena, a la misma vez que promociona la candidatura de España en el próximo Festival de Eurovisión 2022, donde la catalana defenderá "SloMo" sobre el suelo italiano.