'El jurado' cambia de aires en el tráiler de la segunda temporada, ambientada en un retiro corporativo

'Jury Duty' tiene un nuevo destino. La serie nacida en Freevee, que acabó dando el salto a Prime Video, finalmente lanzará su segunda temporada el 20 de marzo, aunque lo hará con una trama totalmente diferente. Aun así, la premisa resultará bastante familiar para quien viera la entrega anterior, que a España llegó titulada como 'El jurado'.

El tráiler de los nuevos episodios presenta a Anthony, un trabajador recién llegado a la empresa de salsas picantes Rockin' Grandma's. Sin comerlo ni beberlo, el joven se ve envuelto en un retiro corporativo en el que comparte experiencias de todo tipo con sus compañeros de trabajo, desde actividades absurdas hasta la amenaza de pasar a manos de una nueva gestión que atentaría contra la naturaleza familiar de la compañía.

Sin embargo, como ya sucedió en la primera temporada, todos esos eventos han sido orquestados por los guionistas de la serie, algo que Anthony desconoce. De la misma manera, toda la gente que le rodea son actores preparados para mantener la farsa hasta las últimas consecuencias. Los creadores de la serie son Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky, que han querido conservar la marca original al bautizar esta siguiente etapa como 'Jury Duty Presents: Company Retreat'.