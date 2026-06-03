Joseba Arguiñano se consolida como el heredero de Karlos Arguiñano en 'Cocina abierta'

Por Fidel Conejero |

La sucesión televisiva de Karlos Arguiñano sigue dando pasos adelante. Antena 3 ha anunciado que Joseba Arguiñano asumirá la conducción de 'Cocina abierta' cada viernes a partir de este 5 de junio, una decisión que llega después de años colaborando en el programa y de haberse convertido en uno de los rostros mejor valorados por los espectadores.

La cadena explica que esta nueva etapa responde al creciente seguimiento que el cocinero ha generado entre la audiencia gracias a su estilo cercano, didáctico y desenfadado. Su presencia dentro del formato ha ido ganando peso progresivamente hasta convertirse en uno de sus principales atractivos.

De esta forma, 'Cocina abierta' amplía su propuesta sin alterar la fórmula que le ha permitido mantenerse como una de las referencias de la televisión diaria. Mientras Karlos Arguiñano seguirá al frente de las emisiones de lunes a jueves, Joseba se encargará de la entrega de los viernes con una identidad propia dentro del espacio.

La principal novedad de esta edición semanal será laconocidos que compartirán cocina y conversación con Joseba Arguiñano en cada entrega. La cadena busca así añadiral programa sin perder el tonoque caracteriza al formato gastronómico.

Joseba Arguiñano en 'Cocina abierta'

Karlos Arguiñano, quince años ininterrumpidos en Antena 3

Con este movimiento, Antena 3 refuerza la presencia de Joseba Arguiñano en pantalla y lo sitúa en una posición cada vez más destacada dentro de una de las marcas gastronómicas más reconocibles de la televisión española. El apellido Arguiñano lleva ligado a los fogones televisivos desde finales de los años ochenta y suma ya quince años ininterrumpidos en Antena 3.

La decisión llega además en uno de los mejores momentos de 'Cocina abierta'. El programa encadena ya 50 meses consecutivos de liderazgo en su franja de emisión y cerró el pasado mes de mayo con un destacado 16,9% de cuota de pantalla, ampliando hasta casi ocho puntos su ventaja sobre la competencia.

Estrenado en 2019 como continuación de 'Karlos Arguiñano en tu cocina', este formato acumula más de quince años de presencia ininterrumpida del cocinero vasco en Antena 3. Durante este tiempo, Karlos ha estado acompañado por diferentes miembros de su familia, entre ellos su hermana Eva Arguiñano y su hijo Joseba, que ahora da el paso más importante de su trayectoria televisiva al ponerse al frente de una emisión propia dentro del programa.

Aunque Karlos Arguiñano seguirá siendo la imagen principal de 'Cocina abierta', la apuesta de Antena 3 por otorgar a Joseba la conducción de los viernes supone un nuevo impulso para el cocinero y refuerza su papel como el relevo natural de una de las figuras más emblemáticas de la televisión española.