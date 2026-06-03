Por Diego López |

La recta final de 'Supervivientes' va a separar a las mejores amigas de esta edición. El público tendrá que decidir si es Claudia o Maica la que abandona el concurso este jueves, tras la salvación de Aratz en la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de este martes 2 de junio.

Tras noventa días de aventura ya en Honduras, la decisión de la audiencia cayó como un jarro de agua fría entre las dos nominadas que, tras deslizarse por el tobogán que las confirmaba como candidatas, se fundieron en un abrazo mientras lloraban desconsoladas al conocer la decisión del público.

Claudia y Maica fueron las protagonistas del 'Tierra de nadie', donde todavía coleaba la decisión de la primera de comerse junto a Maica el plato de lentejas y dejar al resto de concursantes sin comida. Las dos amigas destaparon a Alvar como el cerebro en la sombra de esta edición. "Es más listo que nadie", aseguró Claudia, mientras Maica afirmaba que Alvar "había dirigido todo" desde el primer día.

Prueba de 'incultura' general

No opinaban lo mismo Aratz y Alba, que salieron en defensa de Alvar: "Es su estrategia y es lícita", señaló Aratz sobre el último conflicto entre los concursantes.

El programa de este martes, presentado por Ion Aramendi, dejó dos pruebas para los concursantes restantes en Honduras. La primera, el juego de recompensa, fue "Pandora", un circuito de obstáculos "a ciegas" en el que tenían que ser guiados por sus compañeros para acceder a una fuente de canelones con bechamel.

Los seis finalistas de 'Supervivientes 2026'

Aunque la verdadera estrella fueron las preguntas de cultura general, donde pudo apreciarse el (no) nivel de los participantes. Aratz aseguró que el río más largo de la península era el Ebro, y no el Tajo. Soto no sabía a qué cantante se le conoce como "La bichota", y Alba no tenía ni idea de quién era el autor de 'El señor de los anillos'. Alvar acertó que "Thriller" era el disco más vendido del mundo y Claudia también acertó, de chiripa, su pregunta sobre Cleopatra. Maica, eso sí, no tenía ni idea que el "rey del rock" era Elvis Presley.

En la segunda ronda, Aratz defendió que el símbolo químico de la plata era Au y no Ag, Soto no supo decir que Ash Ketchum cazaba Pokémons y Alba confundió a Australia con Groenlandia preguntada sobre la isla más grande del mundo. Alvar dijo que el país con más islas era Noruega -y era Suecia- y Claudia sí supo responder su pregunta sobre Saturno, haciendo caer a Alba sin dudarlo ni un segundo.

En la recta final del juego "El columpio de Zedra", Maica dijo que la región de Transilvania estaba en Madagascar (en lugar de Rumanía). Más tarde, Aratz y Soto acertaron sus preguntas sobre el sol y la ciudad de la muerte de Lady Di, mientras que Alvar también respondió correctamente a la pregunta sobre el fémur.

Ya en la recta final, Claudia nos dejó una respuesta para la posteridad, asegurando que la península más grande del mundo era Francia. Y Maica, situando el lago de agua dulce más profundo del mundo como el Lago Ness. Por último, Soto comentó que el gas que más inhala el hombre es oxígeno, en lugar de nitrógeno. Finalmente, fue Alvar el ganador de un bote de manteca de cacao.

En plató, Darío y Aludena se reencuentran

A distancia de Honduras, en el plató de 'Supervivientes', también sucedieron cosas. Los espectadores vivieron la llegada de Darío Linero, que se reencontró con su ex, Almudena Porras. Esta última afirmó que el concurso, donde también participaba su pareja actual, Borja, le había servido para cerrar heridas del pasado.

Por último, Miri Pérez-Cabrero tuvo un pequeño choque con Julia, la madre de Claudia. Julia aseguró que su hija había sido "insultada y acosada" durante todo el desarrollo del concurso, a lo que Miri respondió que era la propia Claudia la que había entrado en todos los conflictos: "Ella tiene una forma de ser muy pasional".

Este jueves, 'Supervivientes 2026' expulsa a Claudia o Maica, y se quedará con cinco concursantes finalistas.



