La banda se presenta al certamen europeo con una canción pegadiza y controvertida.

UER

El grupo Citi Zeni resultó ser el ganador de la preselección letona Supernova, que celebraba su séptima edición. Allí, la banda interpretó "Eat You Salad", una canción muy alegre y divertida con la que dar todo en la pista de baile. Aunque el grupo no cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la música, ya que se formó en el año 2020, los artistas tuvieron la oportunidad de cantar ante un gran número de personas en diversos festivales organizados en su país. No obstante, en 2021 consiguieron lanzar su primer álbum, que solo cuenta con canciones en letón y con el que han conseguido varias nominaciones en premios importantes del país.

En Turín, todos ellos probarán suerte en el mercado europeo representando a Letonia en el Festival de Eurovisión 2022. La canción, compuesta en su mayoría por tres de los integrantes del grupo, muestra una letra un tanto controvertida y llena de dobles sentidos, ya que no se pueden decir palabras malsonantes encima del escenario, por lo que los seis miembros buscaron sinónimos para poder expresar todo aquello que se les ocurría. Con esta original canción, los letones buscarán un pase a la final que no alcanzan desde 2016 con Justs y su "Heartbeat", destacando la última posición de Samanta Tina en 2021 en la segunda semifinal con "The moon is rising".