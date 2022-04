La cantante interpretará a la isla del Mediterráneo con un tema que anima a aceptarnos como somos.

La maltesa Emma Muscat representará a su país en la próxima edición del Festival de Eurovisión 2022 con "I am what I am". Tras proclamarse ganadora de la preselección del país MESC 2022 con "Out of sight", la cadena estatal decidió cambiar completamente su canción para Turín apostando por este, con el que anima a toda Europa a querernos y aceptarnos como somos, independientemente de nuestro origen, etnia, sexo, religión e invitando a respetar la diversidad. El tema está compuesto por ella misma, así como por Julie Aagaard, Stine Kinck y Dino Medanhodzic, siendo este último la pareja actual de Dotter, una conocida artista de la preselección sueca, aumentando así sus vínculos con el certamen europeo.

Por su parte, Muscat ha logrado formarse una trayectoria musical en Italia tras su participación en un conocido talent show del país donde consiguió una cuarta posición, lo que le llevó a firmar un contrato con Warner Music, con la que consiguió lanzar en 2018 su primer EP, titulado "Moments" y lanzando su primer álbum de estudio, focalizado en canciones navideñas. Desde entonces, la artista no ha querido cerrarse fronteras, colaborando incluso con artistas españoles, como es el caso de Álvaro de Luna en "Meglio di sera" o de las Twin Melody con "Ciao". No obstante, Muscat cuenta con un difícil reto para el festival: lograr, como mínimo, la séptima posición alcanzada en 2021 por Destiny Chukunyere y el tema "Je me casse".