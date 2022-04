El tema del joven ganador de 'X Factor Israel' se ha convertido en un himno LGTBI.

Michael Ben-David, natural de una ciudad a diez kilómetros de Tel Aviv, Petah Tikva, es el representante de Israel en Festival de Eurovisión 2022. El joven de 25 años ha sido aplaudido no solo por su talento, sino también por hablar abiertamente de su condición sexual y por las dificultades que atravesó en su infancia por ser homosexual. Aunque incluso sufrió el rechazo de su madre, Ben-David consiguió hacerse más fuerte. El tema con el que viaja a Turín, "I.M", se ha convertido en todo un himno para la comunidad LGTBI. "La gente votó por mí y eso significa que me aceptan por lo que soy. Esto no es solo para mí. Esto es para tanta gente", ha asegurado.

El joven logró su plaza en el certamen musical europeo tras ganar 'Factor X Israel' y, posteriormente, alzarse ganador del HaShir HaBa L'Eurovizion. En esta preselección se enfrentaron los cuatro finalistas del talent show musical, que fueron valorados por el televoto, un jurado profesional y el propio jurado del concurso. Israel debutó en el Festival de Eurovisión en 1973 y, desde entonces, ha logrado cuatro victorias. Quizás la más polémica fue la de Netta Barzilai en 2018, ya que se abrieron múltiples debates en torno a si el país debía acoger o no la siguiente edición por su conflicto con Palestina.