La mítica banda de rock serán los abanderados del país nórdico en Turín.

UER

Finlandia llevará a Turín una banda de renombre: The Rasmus. Siguiendo la estela del rock del pasado año con Blind Channel, el popular grupo se hizo con la victoria en el UMK 2022, la preselección donde se elegía al representante finlandés, alzándose con el triunfo con un elevado número de puntos. Conocidos por su hit mundial "In the shadows", esta vez volverán a mostrarse al mundo entero en Eurovisión con el tema "Jezebel", dedicado a todas las mujeres independientes y fuertes que trazan su propio camino.

La banda, que empezó su carrera en la música en 1994, se originó cuando los integrantes estaban cursando secundaria, actuando por primera vez en el instituto antes de las vacaciones de invierno. Desde entonces, no han parado de crecer de manera profesional, cosechando casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify, así como lanzando videoclips que superan ampliamente los 10 millones de visitas en YouTube, obteniendo su record con "In the shadows", acercándose al centenar. De este modo, el país escandinavo intentará volver a llevarse el micrófono de cristal que consiguió en 2006 con "Hard Rock Hallelujah" de Lordi, otro tema con un estilo rockero y que no dejaba indiferente a nadie que veía la actuación.