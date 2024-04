EUROVISIÓN DIARIES

Eurovisión Diaries: Analizamos los temas de Francia, Países Bajos, Lituania, Islandia y Australia

Así suenan 'Mon amour', 'Europapa', 'Luktelk', 'Scared of Heights' y 'One Milkali (One Blood)'.

161

Sergio Navarro / Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí | Programa relacionado Festival de Eurovisión 2024 Festival de Eurovisión 2024 2024 Suecia Concursos Talent En la tercera entrega de nuestros Eurovisión Diaries hablamos de Francia, Países Bajos, Lituania, Islandia y Australia, cinco países que traen temas muy distintos entre sí para el Festival de Eurovisión 2024. En primer lugar, Francia escogió internamente a Slimane, que cantará 'Mon amour' en Malmö, Suecia. El joven artista posee una gran capacidad vocal y así lo ha demostrado en su camino al certamen eurovisivo, derrochando talento en cada actuación. Además, el tema ha tenido una acogida muy buena, ya que está en sexto lugar. Pasando a hablar de Países Bajos, Joost Klein trae una propuesta muy reconocible titulada 'Europapa', que mezcla un enérgico pop con tintes de hardcore. El rapero le hace un homenaje a su padre con esta canción, ya que narra cómo se encontró a sí mismo con tan solo doce años, cuando se quedó huérfano. 'Europapa' es otra de las favoritas, ocupando los primeros puestos de las apuestas. Continuamos con Lituania que lleva a Silvester Belt con su 'Luktelk', un tema electrónico que promete una buena puesta en escena. Por su parte, Islandia celebró su preselección nacional, donde se escogió a Hera Björk y su 'Scared of Heights' para representar al país en Suecia. De esta manera, la cantante repite experiencia ya que participó en 2010 y quedó en 19ª posición. Para terminar, hablamos de Electric Fields, los representantes de Australia en Eurovisión 2024 con 'One Milkali (One blood)', un tema que mezcla el inglés y el pitjantjatjara, la lengua aborigen del Desierto Occidental tradicionalmente hablado por el pueblo pitjantjatjara en Australia Central.

Ver todos los comentarios

Recomendamos