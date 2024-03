UER |

En 2024, Grecia conmemora su 50º aniversario de participación en el Festival de Eurovisión. En esta ocasión, han seleccionado de forma interna a Marina Satti para representar al país con su interpretación de la canción 'Zari', que en español significa "dado". La canción, compuesta por ella misma junto a Gino The Ghost, Jay Stolar, Jordan Palmer, Kay Be, Nick Kodonas, Oge, Solmeister y VLOSPA, destaca por combinar el inglés y el griego.

El año pasado, Victor Vernicos representó al país en el concurso, pero su balada 'What the say', compuesta y dirigida por él mismo, no logró llegar a la final. Tras el chasco en 2023, este año Grecia ha depositado su confianza en Marina Satti, esperando obtener un pase a la Gran Final y una posición destacada en la misma. Su canción 'Zari', con toques tradicionales, se presenta como una oportunidad para llevar al país hacia la victoria en el certamen.

La representante de Grecia este año, Marina Satti, es una artista con una sólida formación en piano clásico, teoría musical avanzada y especialización en canto clásico y actuación. Su estilo musical refleja influencias de las tradiciones griegas, árabes y balcánicas. No es novata en el escenario, ya que previamente ha participado en la Jazz Orchestra interpretando obras de Peter Herbolzheimer. Además, su single 'Koupes' lleva 27 millones de reproducciones en YouTube. Con este bagaje, Marina Satti se presenta como una representante versátil y con experiencia para Grecia en el escenario de 'Eurovisión'.